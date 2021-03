Nordenham ist eine Stadt ohne Schnörkel, ehrlich und solide. Die Menschen, rund 26.000 Einwohner, machen nicht viel Aufhebens von sich, sie leben ihr Leben, muss ja, geht so, alles klar. Die Stadt ist eine Arbeiterstadt, was es nicht mehr häufig gibt. Alles ohne Glitter und Glamour, sieht man davon ab, dass Roy von Siegfried und Roy aus Nordenham kommt und dort mit seinem Gepard „Chico“ Gassi ging. Es braucht also eine Menge Fantasie, um sich so etwas vorzustellen, aber nun ist es passiert: Die Stadt hat auf einen Schlag immens viel Geld verloren, weil es bei der falschen Bank angelegt worden war. Ein geradezu hasardeurhaftes Verhalten, so viele Millionen auf ein einziges Pferd zu setzen, um nun zu erfahren, dass es tot ist. Das Desaster durchschüttelt Verwaltung und Politik, die Folgen sind noch nicht abzusehen.

13,5 Millionen Euro, so viel hatte Nordenham bei der Bremer Greensill-Bank deponiert. Das ist in etwa ein Viertel dessen, was die Stadt pro Jahr an Einnahmen und Ausgaben hat. Mit dem Geld sollte im Wesentlichen der Kanal auf Vordermann gebracht werden, einiges wäre auch in die Sanierung einer Sporthalle geflossen. Beides bleibt eine drängende Aufgabe, die nun mit neuen Krediten finanziert werden muss. Statt wie geplant Schulden abzubauen, müssen neue gemacht werden. Das kostet Zinsen und Tilgung und wird den Haushalt belasten. Eine schwere Hypothek, die auf Nordenham lastet, und zwar für viele Jahre.

„Das Geld wurde schlichtweg versenkt“, sagt Hans Schmid. Der Ratsherr spricht für die oppositionelle CDU-Fraktion im Stadtrat. Die Mehrheit stellen SPD und Grüne. Nordenham ist seit jeher eine Hochburg der Sozialdemokratie. Schmid kann nicht verstehen, wieso noch Ende Februar vom Kämmerer der Verwaltung zehn Millionen Euro bei Greensill angelegt wurden. „Spätestens im November standen doch schon alle Ampeln auf Rot“, so der Ratsherr. Dem Stadtrat sei lediglich bekannt gewesen, dass die Millionen geparkt waren, „wir wussten aber nicht, wo“. CDU und FDP hatten als Konsequenz beantragt, den Kämmerer vom Dienst freizustellen, drangen damit aber nicht durch. Schmid: „Da hat es eklatant an der erforderlichen Sorgfalt gefehlt, es gab keinen kritischen Blick auf die Geldanlage, obwohl die Anzeichen deutlich waren, dass die Bank in Schieflage ist.“

Nordenhams Bürgermeister Carsten Seyfahrt (SPD) war am Montag und Dienstag für den WESER-KURIER nicht zu erreichen. Gegenüber der „Nordwest-Zeitung“ hatte Seyfarth im Zusammenhang mit dem Geldverlust von einem „Schlag in die Magengrube“ gesprochen. Gerade mit Blick auf die beschränkten finanziellen Möglichkeiten der Stadt sei das schwer zu verkraften. Seyfarth betonte, dass zum Zeitpunkt der Transaktionen nicht bekannt gewesen sei, dass die Greensill-Bank riskante oder dubiose Geschäftsmodelle betreibt. Aus den Bewertungen des Finanzmarktes habe sich eine ausreichende Sicherheit ableiten lassen. „Wir haben nicht gezockt“, wird der Bürgermeister in dem Zeitungsartikel zitiert.

Seyfahrts Fraktionskollege Wilfried Fugel schlägt andere Töne an. Der SPD-Ratsherr war früher Stadtdirektor und Kämmerer in Nordenham. Für ihn ist nicht nachvollziehbar, dass ein Betrag dieser Größenordnung bei nur einer Bank angelegt wurde, „das setzt uns alle in Erstaunen“. Genauso ungewöhnlich sei, dass eine finanzschwache Stadt so viel Festgeld hat. „Wir hatten in der Vergangenheit mehrfach darauf gedrängt, den Betrag abzuschmelzen“, erklärt Fugel. Am besten mit den Kosten für die Kanalsanierung. Warum die Arbeiten nicht begonnen wurden, wisse er nicht.

Die privaten Anleger bei der Greensill-Bank bekommen ihr Geld wieder. Dafür gibt es den Einlagensicherungsfonds. Institutionelle Anleger sind von dieser gesetzlichen Regelung ausgeschlossen. Um trotzdem zumindest einen Versuch zu unternehmen, den Schaden zu begrenzen, hat sich Nordenham nach eigenen Angaben mit 27 weiteren betroffenen Städten zusammengeschlossen. „Ob Nordenham auf die Geldeinlage zugreifen kann, wird sich nach jetzigem Stand in ein bis drei Monaten entscheiden, je nachdem, wie lange die Überprüfung der Bafin dauert“, schreibt die Stadtverwaltung in einer Pressemitteilung. Es bleibe zu hoffen, dass die angelegte Summe „nicht den offenbar illegalen Geschäften der Bank zum Opfer fällt“.

Wilfried Fugel glaubt nicht, dass von dem verlorenen Geld noch viel zurückzuholen ist: „Mit ganz viel Glück vielleicht zehn bis 15 Prozent.“ Wichtig sei jetzt, sich aus der Schockstarre zu lösen und nach vorne zu schauen, „wir können den Laden ja nicht dichtmachen“.

Doch wie ist es überhaupt dazu gekommen, dass Nordenham mit seinen Millionen nicht in den sicheren Hafen der öffentlich-rechtlichen Kreditinstitute eingefahren ist? Zum Beispiel bei der Landessparkasse zu Oldenburg, mit der die Stadt nach Darstellung der Nordwest-Zeitung Geschäftsbeziehungen unterhält? Der Grund sind die Strafzinsen, die bei diesen Banken ab einem bestimmten Betrag fällig werden. Greensill hat als Privatbank keine genommen, was Nordenham, das dort knapp drei Jahre Kunde war, laut Zeitungsbericht eine Ersparnis von jährlich rund 50.000 Euro brachte.

50.000 Euro sind viel für eine Stadt wie Nordenham, sonst hätte die Kommune diese Anlageform wahrscheinlich nicht gewählt. Eine Feststellung, die deutlich macht, welche Dimension der Verlust von 13,5 Millionen Euro hat. Das Geld stammt zu mehr als 70 Prozent aus dem Gebührenhaushalt für die Stadtentwässerung und diente als Rücklage für die Kanalsanierung. Der Rest sind Darlehen, die Nordenham aufgenommen hat, aber noch nicht ausschöpfen konnte. Für die Kredite fallen Kosten an, die nun weiterlaufen, weswegen CDU und FDP davon ausgehen, dass der Gesamtschaden noch weit höher ist.

Ob es beim Anlagemanagement Fehler gegeben hat, soll Gegenstand einer Sonderprüfung des städtischen Rechnungsprüfungsamtes sein. Außerdem wird nach Angaben der Stadt die Kommunalaufsicht beim Landkreis Wesermarsch eingeschaltet. Sie soll eine rechtliche Bewertung abgeben.