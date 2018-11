Die Bundesnetzagentur verzichtete darauf, Telekommunikationsunternehmen zum nationalen Roaming zu verpflichten. (Oliver Berg/dpa)

Die fünf deutschen Küstenländer dringen auf eine flächendeckende Versorgung mit schnellen und stabilen Mobilfunknetzen. „Im Vordergrund muss dabei die maximale Versorgung stehen und nicht der maximale Erlös“, sagte Niedersachsens Wirtschafts- und Verkehrsminister Bernd Althusmann (CDU) am Montag nach einer Konferenz der Wirtschafts- und Verkehrsminister aus Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein, Hamburg und Bremen in Wilhelmshaven.

Die Mobilfunknetze in Deutschland befänden sich „weit hinter dem, was für ein Industrieland angemessen ist“, sagte Althusmann. „Wir dürfen an das Thema nicht zu zögerlich herangehen.“ Eine möglichst flächendeckende Versorgung sei für die Wirtschaft und gerade den Mittelstand „existenziell wichtig“.

Ohne den zügigen Ausbau des neuen Mobilfunkstandards 5G seien Technologien wie das autonome Fahren oder die Digitalisierung der Landwirtschaft nicht möglich. Der Appell ist auch eine Reaktion auf Äußerungen von Anja Karliczek, der Bundesministerin für Bildung und Forschung. Die CDU-Politikerin hatte kürzlich mit ihrer Bemerkung für Aufsehen gesorgt, 5G sei „nicht an jeder Milchkanne notwendig“.

Mehr als hundertmal schneller als 4G-Technik

Auch mit der Einführung der neuen Mobilfunk-Generation wird es voraussichtlich weiterhin Funklöcher in manchen ländlichen Regionen geben. Die Bundesnetzagentur legte am Montag Vergaberegeln fest, auf deren Basis im Frühjahr 2019 5G-Frequenzen versteigert werden sollen. Bis Ende 2022 sollen mindestens 98 Prozent der Haushalte in Deutschland Zugang zum schnellen Mobilfunk haben. Komplett flächendeckende Netze sind nicht geplant. Allerdings müssen alle Autobahnen, Bundes- und Landstraßen sowie wichtige Zugstrecken und Wasserwege mit dem schnellen mobilen Internet versorgt werden.

Die 5G-Technik erlaubt Übertragungen, die mehr als hundertmal schneller sind als mit der aktuellen 4G-Technik, die LTE genannt wird. Dafür sind aber erheblich mehr Sendeanlagen als bislang nötig. Smartphones für den neuen Mobilfunkstandard sind derzeit noch nicht auf dem Markt. Erste 5G-Verträge dürften in Deutschland frühestens ab 2020 angeboten werden.

Verbraucherschützer kritisieren diese Regelung als zu schwammig. Die Deutsche Telekom hingegen beklagte die Auflagen für den 5G-Ausbau. Deren Umsetzung sei „schon aus heutiger Sicht unrealistisch.“ Deutschland habe die längsten Genehmigungsverfahren für Antennenstandorte in Europa.

Kritik äußerte auch Niedersachsens Umweltminister Olaf Lies (SPD). Zwar seien die Vergaberegeln insgesamt positiv, jedoch reichten sie „überhaupt nicht aus, um eine flächendeckende Versorgung in Deutschland herzustellen.“ Lies geht davon aus, dass mindestens zehn Prozent der Fläche der Bundesrepublik Funklöcher bleiben. Nach seinen Vorstellungen könnten diese weißen Flecken mit einer „negativen Auktion“ geschlossen werden ‒ der Staat gäbe demjenigen Anbieter Geld, der eine Funkloch-Gegend am billigsten mit mobilem Internet versorgt.

Die fünf Küstenländer vereinbarten bei ihrer Konferenz in Wilhelmshaven außerdem eine Initiative zur Förderung der Wasserstoff-Technologie. Diese sei als Ergänzung zur Elektromobilität vor allem für lange Strecken interessant, sagte Althusmann. Die Bundesländer wollen zunächst Experten und Firmen zusammenbringen, um die Möglichkeiten des Wasserstoffs als Speicher überschüssigen Windstroms ausloten. Zudem beschlossen die Minister, dass Pläne für eine gemeinsame Onlineplattform der norddeutschen Häfen beschleunigt werden sollen. Im kommenden Jahr müssten hierzu „konkrete, messbare Ergebnisse“ vorliegen, so Althusmann.