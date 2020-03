Über das künftige Schicksal des Bankgebäudes in der Bremer City wollte sich der Vorstandschef nicht konkret äußern. (Christian Walter)

Nun also doch: Die Norddeutsche Landesbank baut bis Ende 2023 alle Stellen in Bremen ab. Übrig solle nur noch ein „Kundenbetreuungsbüro“ für Privat- und Geschäftskunden bleiben, erklärte Nord/LB-Vorstandschef Thomas Bürkle am Dienstag auf einer Telefonpressekonferenz bei der Vorstellung des Geschäftsberichts 2019. „Dort können Privat- und Geschäftskunden empfangen werden“ sagte Bürkle. Die dafür notwendigen Mitarbeiter hätten aber „keinen Dienstsitz in Bremen“, sondern kämen „bei Bedarf“ aus den Standorten Hannover und Oldenburg in die Hansestadt. „Die Botschaft lautet aber nicht: Uns ist Bremen nicht wichtig. Sondern es geht um die Frage: Wie können wir Bremen effizienter und besser betreuen“, meinte der Vorstandsvorsitzende.

Vor zweieinhalb Wochen noch hatten Vorstand und auch der Aufsichtsratschef, Niedersachsens Finanzminister Reinhold Hilbers (CDU), beteuert, dass von den derzeit 400 Stellen in Bremen 80 bis 90 bestehen blieben. Jetzt stellte Bürkle klar, dass es sich dabei lediglich um einen „Zielkorridor bis Ende 2023“ handele. „Wir werden den Personalabbau nicht übers Knie brechen.“ Er gehe davon aus, dass sämtliche Jobs sozialverträglich und im Rahmen freiwilliger Vereinbarungen abgebaut werden könnten. Über das künftige Schicksal des repräsentativen Bankgebäudes in der Bremer City wollte sich der Vorstandschef nicht konkret äußern. „Dazu ist noch keine Entscheidung gefallen. Das gucken wir uns an.“