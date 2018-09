Mitarbeiter der NordLB protestierten Anfang September in Hannover gegen den Einstieg eines privaten Investors bei der Bank. (Julian Stratenschulte/DPA)

Die Norddeutsche Landesbank (NordLB) geht für das laufende Geschäftsjahr von einem negativen Ergebnis aus. Rückstellungen für den Personalabbau und die schwierige Situation am Markt sollen dazu beitragen, dass „voraussichtlich ein negatives Jahresergebnis“ ausgewiesen werden müsse, teilte das Unternehmen mit Sitz in Hannover am Mittwoch mit. Insgesamt 1250 Stellen will die NordLB bis zum Jahr 2020 abbauen – davon auch hunderte Arbeitsplätze an den Standorten in Bremen und Oldenburg.

Im November soll der Konzernumbau unter dem Namen "One Bank" in eine nächste Phase treten und damit weitere 430 Arbeitsplätze wegfallen. Kreditprozesse und Stabsfunktionen sollen neugeordnet, effizienter werden. Vorstandschef Thomas Bürkle betont im Schreiben, die Aufwendungen für den Umbau zahlten sich mittel- und langfristig aus. „Die konsequente Neuaufstellung der Bank auf der Kapital-, Risiko- und Kostenebene hat für uns höchste Priorität und ist wichtiger als ein positives Jahresergebnis für das laufende Jahr."

Seit der Übernahme durch die NordLB gehört die Bremer Landesbank (BLB) komplett zum Konzern. Faule Schiffskredite brachten die BLB in Schieflage. Diese belasten die NordLB bis heute.