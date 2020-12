Direkt vor dem Unternehmenssitz gab es in den vergangenen Monaten immer wieder Protestaktionen, um für den Erhalt des Standorts zu kämpfen. (Weser-Kurier)

Aufatmen für Bremerhaven und vor allem für die Beschäftigten: Die Fischrestaurantkette Nordsee bleibt an ihrem Standort in der Seestadt. Das teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Die Erwägungen eines Umzugs der Zentrale sind damit Geschichte. „Wir freuen uns, dass wir für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, aber auch für die Region Bremerhaven, Klarheit in der Standortfrage schaffen konnten“, kommentierte Geschäftsführer Carsten Horn die Entscheidung.

Am Nachmittag sind die Mitarbeiter über die Nachrichten informiert worden. Der Entscheidung waren harte Auseinandersetzungen mit der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) vorangegangen – bis hin zum Dauerstreik. Zwischenzeitlich hieß es bereits recht konkret, Nordsee visiere Hamburg als neuen Standort an. Das Unternehmen hat das stets verneint.

Vor mehr als einem Jahr machte Nordsee Überlegungen bekannt, den Standort zu überdenken. Es folgte ein langer Prozess, um die Entscheidung abzuwägen. Seit März setzt Corona das Unternehmen massiv unter Druck. Die NGG forderte Verhandlungen zu einem Sozialtarifvertrag, weil der Sitz in Bremerhaven aus ihrer Sicht in Gefahr war. Solche Gespräche hielt die Geschäftsführung von Nordsee jedoch vor einer Entscheidung bei der Frage für verfrüht. Es folgten daraufhin Ausstand und Protestaktionen der NGG und der Mitarbeiter.

Die Bremer Politik brachte sich in den Streit ein: Bürgermeister Andreas Bovenschulte und Bremerhavens Oberbürgermeister Melf Grantz (beide SPD) sprachen im Oktober mit den Geschäftsführern Carsten Horn und Andreas Gertzobe sowie den Betriebsratsvorsitzenden Eckard Tants und Michaela Rauch. Nordsee und die NGG verhandelten schließlich doch gemeinsam über die Standortsicherung.

Die Gespräche zwischen Gewerkschaft und Unternehmen endeten wegen Differenzen in einer anderen Frage laut Nordsee zwar mit keiner Einigung und wurden abgebrochen. Der Standort Bremerhaven aber bleibt.

Das Unternehmen steht jedoch weiter vor Herausforderungen, wie Carsten Horn in der Mitteilung des Unternehmens ankündigte: „Wir haben mit dieser Entscheidung einen wichtigen Schritt gemacht, um Nordsee in der angespannten wirtschaftlichen Lage sicher für die Zukunft aufzustellen. Klar ist aber auch, dass wir uns deutlich weiterentwickeln und verändern müssen, weil wir sonst vom Markt und den Rahmenbedingungen überholt werden. Dies gilt gerade für eine Traditionsmarke an einem Traditionsstandort."