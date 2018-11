Nordsee geht gegen mehrere Betriebsratswahlen vor. Doch in Bremerhaven gab es erneut eine Niederlage. (FR)

In erster Instanz muss die Fischimbisskette Nordsee eine Niederlage hinnehmen. Das Unternehmen wollte die Wahl des Betriebsrats in zwei Regionen für unwirksam erklären lassen. Dazu hatte es entsprechende Anträge am Arbeitsgericht Bremen-Bremerhaven eingereicht. Die wurden von den Richtern nun zurückgewiesen, wie das Gericht am Mittwoch im Anschluss an die beiden Verhandlungen in Bremerhaven mitteilte.

Nordsee will die diesjährigen Betriebsratswahlen für unwirksam erklären lassen, weil sich nach deren Auffassung Filialleiter daran beteiligt hätten, die dafür nicht wahlberechtigt seien. Das Arbeitsgericht widerspricht nun allerdings der Ansicht, dass es sich bei den Filialleitern überhaupt um leitende Angestellte im Sinne des Betriebsverfassungsgesetzes handele. „Leitende Angestellte müssen zu einer selbstständigen Einstellung und Entlassung von Mitarbeitenden innerhalb einer unternehmerisch bedeutsamen Personengruppe berechtigt sein. Dies ist bei einer Filiale mit etwa zehn bis 30 Mitarbeitenden nicht der Fall.“

Bereits zwei Entscheidungen in der Auseinandersetzung um die Betriebsratswahlen gingen zuungunsten der Fischrestaurantkette aus. Die Arbeitsgerichte Neumünster und Oberhausen urteilten, dass die Abstimmung im März in den dort zugehörigen Filialen gültig bleibe.

Filialen einer Region werden im Unternehmen mit Sitz in Bremerhaven nach dem Tarifvertrag zu Einheiten zusammengefasst. In diesen wird jeweils ein Betriebsrat gewählt. Nordsee hat insgesamt elf der dreizehn Betriebsratswahlen an verschiedenen Standorten angefochten, weil unter den gewählten Mitarbeitern leitende Angestellte seien.

Plötzlich werden 200 Mitarbeiter zu leitenden Angestellte

Die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) kritisiert, dass das Unternehmen kurz vor den diesjährigen Betriebsratswahlen zahlreiche Beförderungen aussprach. „Quasi über Nacht hatte Nordsee plötzlich 228 statt 18 leitende Angestellte und vertrat die Auffassung, dass diese Filialleiterinnen und Filialleiter weder im Wahlvorstand arbeiten oder als Betriebsrat gewählt werden könnten.“ Insgesamt soll sich unter den 200 beförderten Mitarbeitern die Hälfte aller Betriebsratsmitglieder befinden. Die Gehälter der Beschäftigten sind laut NGG nicht angehoben worden. Die Gewerkschaft sieht in der Beförderung allein ein Motiv: Die Betriebsratswahlen zu stören.

Nordsee kann gegen die Zurückweisung der Anträge des Arbeitsgerichts Bremen-Bremerhaven Beschwerde einlegen. Nach den Gerichtsentscheidungen in Neumünster und Oberhausen kündigte Nordsee bereits an, die Beschlüsse zu prüfen – auch hinsichtlich weiterer Rechtsmittel. Damals teilte es mit: „Wir nehmen den Beschluss zur Kenntnis. Dieser entspricht grundsätzlich nicht unserer Rechtsauffassung.“ Wie das Unternehmen nun mit der jüngsten Entscheidung in Bremerhaven umgeht, dazu hat es sich auf Anfrage noch nicht geäußert.