Herr Sänger, seit 1866 ist Melchers in China aktiv. Was bedeutet das Coronavirus für das Bremer Unternehmen und seine Mitarbeiter?

Dirk Sänger: Zuerst Unsicherheit. Es ist unklar, wie das Virus übertragen wird. Wir haben direkt in Hubei und Wuhan niemanden vor Ort. Unsere Mitarbeiter in China haben wir aber darauf hingewiesen: Wenn Reisen nicht absolut notwendig sind, werden sie eingeschränkt. Wir reisen auch nicht in die betroffenen Regionen. Gerade ist das chinesische Neujahrsfest, das ist vergleichbar mit unseren Weihnachtsferien: Da gibt es nicht viele Geschäftsreisen, und die Büros in China, Taiwan und Vietnam sind so oder so geschlossen. Momentan gibt es deshalb keine direkten Auswirkungen. Die Welle wird aber noch auf uns zulaufen. Wir haben das bei Sars gesehen.

Wie gehen Sie nun vor?

Es ist schwierig, langfristige Pläne zu machen. Wie reagieren die Autoritäten? Welche Maßnahmen ergreifen die chinesische Regierung sowie die Städte und Provinzen? Da geht es wirklich Schlag auf Schlag. Was ist bei einem Krankheitsfall im Gebäude oder im Büro? Wie wirkt sich das auf die Geschäftstätigkeit aus? Darauf bereiten wir uns jetzt sehr stark vor, indem wir Funktionen auf verschiedene Standorte verlegen, um weiter operativ tätig sein zu können, sollte uns eine Quarantäne betreffen. Wir planen also, Mitarbeiter einzusetzen, die Kerntätigkeiten von zu Hause ausüben können. Wir haben die Notfallpläne aus der Sars-Zeit wieder aus der Schublade geholt und aktualisiert.

Wie genau sieht Ihr Geschäft in China aus?

Wir haben 400 Mitarbeiter in China an sieben Standorten und in Büros in den Provinzen. Wir sind im Im- und Export von Waren unterwegs und bieten in China Dienstleistungen für die Märkte vor Ort an. Wir betreiben Einzelhandel, der natürlich von der Situation nicht unerheblich beeinflusst ist. Das liegt an der Quarantäne und der ganz normalen Reaktion: Die Menschen wollen nicht auf die Straße unter Leute gehen. Der Konsum wird sich verändern. Wir erwarten einen großen Einfluss auf unser Reisebüro in Taiwan. Dieses Geschäft wird zunächst sicher am stärksten betroffen sein: Wir organisieren Reisen für Geschäftskunden und Gruppen aus Asien nach Europa.

Haben Sie persönlich schon Reisen abgesagt?

Nein, noch nicht. Ich komme gerade zurück aus China. Wir passen natürlich auf, versuchen die Reisen in unserer Planung jetzt auf ein Minimum zu reduzieren, aber wir haben noch nichts verschoben oder abgesagt. Wir stehen erst am Anfang der Infektionswelle.

Wie haben Sie den Aufenthalt erlebt?

Ich war Anfang der Woche in Schanghai. Da war es noch relativ ruhig. Mein Gefühl war, dass es im Laufe der Woche eskalierte. Ob das auf den Fallzahlen beruhte? Das kann ich nicht sagen. Die Präsenz von Gesichtsmasken auf Flughäfen und der Straße ist mir aufgefallen. Seit die ersten Fälle in Singapur, Vietnam und Thailand aufgetreten sind, hat das Virus in der Presse einen anderen Stellenwert. An den meisten asiatischen Flughäfen und auch an Bahnhöfen ist das Fiebermessen seit Sars Standard. Doch es ist fraglich, wie hilfreich das ist, wenn die Inkubationszeit der Lungenkrankheit bis zu 14 Tage dauert.

Das Gespräch führte Lisa Boekhoff.

Zur Person

Dirk Sänger

ist seit 2014 geschäftsführender Gesellschafter der C. Melchers GmbH & Co. KG mit Sitz in Bremen. Für das weltweit agierende Unternehmen war er zuvor 20 Jahre in Asien.