Wegen Asbest bei der Arbeit werden Berufserkrankungen weiter zunehmen. (Wenke)

Die Beratungen zu Berufskrankheiten im Land Bremen sind in den zurückliegenden Monaten deutlich mehr geworden. Waren es in 2016 noch 173 Beratungen, stieg die Zahl um mehr als 30 Prozent auf 235 im Jahr 2017. Das hat die Bremer Arbeitnehmerkammer zum fünfjährigen Bestehen dieses Beratungsangebots mitgeteilt.

Dass die Beratungsstelle so gut angenommen werde, zeige den großen Bedarf bei den Betroffenen, sagte der Hauptgeschäftsführer der Arbeitnehmerkammer, Ingo Schierenbeck. Finanziert wird das Angebot der Arbeitnehmerkammer von der Gesundheitssenatorin. Senatorin Eva Quante-Brandt (SPD) lobte das Angebot: „Ein wichtiger Baustein des Erfolgs ist aus meiner Sicht die sehr gute Kooperation zwischen dem in meinem Ressort für den medizinischen Arbeitsschutz zuständigen Fachbereich und der Beratungsstelle." Die Beratung werde auch in Zukunft finanziell und fachlich unterstützt.

75 Prozent aller Ratsuchenden sind Männer – betroffen sind Beschäftigte aus einem breiten Branchen- und Berufsspektrum vom Handwerk bis zu Dienstleistungen. Die Erkrankungen reichen von Muskel-Skelett-Erkrankungen bis hin zu Krebserkrankungen. Von den Frauen arbeitet ein großer Teil in der Pflege. Sie leiden häufig unter Rücken- und Hauterkrankungen.

Erfahrungswerte statt Medizingutachten

Allerdings ist auffällig, dass es bei Rückenleiden nur eine sehr geringe Anerkennungsquote gibt, wie die Zahlen der Unfallkasse zeigen: Demnach waren das in Bremen 2016 nur sechs Fälle. Berufskrankheiten-Berater Niklas Wellmann sagt, dass insgesamt nur 20 Prozent aller Fälle anerkannt werden, ohne dass es eine gerichtliche Auseinandersetzung gibt.

Bei den Gerichtsprozessen schätzt Wellmann die Erfolgsquote auf etwa zehn bis 20 Prozent ein. Hier gebe es Beispiele, wo Berufsgenossenschaften (BG) auf Zeit spielen, sodass der Erkrankte vor einem Urteilsspruch verstirbt. "Wer klagt, muss mit einer Prozessdauer von zwei bis drei Jahren rechnen", sagt Wellmann. Aufgrund der steigenden Zahl von Fällen seien die Unfallversicherer dazu übergegangen, anstatt Medizingutachten in Auftrag zu geben, lieber so genannte Erfahrungswerte von Belastungen heranzuziehen.

„Das spart sicher Geld und Zeit im Verfahren, bedeutet für viele Betroffene aber eine Ablehnung“, kritisiert Wellmann. In Zukunft werde Krebs bei den Berufskrankheiten eine immer größere Rolle einnehmen. Gerade bei beruflich bedingten Krebserkrankungen, hervorgerufen durch Asbest, habe die Zahl der Beratungen zugenommen. Dies sei in Bremen historisch bedingt, da der Dämmstoff auch viel im Schiffbau zum Einsatz kam.

In solchen Fällen kann die Beratungsstelle aber mit ihrem Archiv weiterhelfen. Denn sie verwahrt dort Gesundheitsakten und Aufzeichnungen zum Arbeitsschutz der ehemaligen Werften Bremer Vulkan, AG Weser und Schichau Seebeck auf. Ein ehemaliger Vulkan-Maschinenschlosser konnte dadurch nachweisen, dass seine Schwerhörigkeit auf den damals hohen Dauerlärm von 110 Dezibel unter anderem beim Fräsen zurückzuführen ist.

In den alten Unterlagen waren Geräuschmessungen der damals zuständigen Berufsgenossenschaft zu finden. Weil die BG allerdings aktuell die Anerkennung als Berufskrankheit ablehnte, wandte sich der Ex-Vulkan-Beschäftigte an die Arbeitnehmerkammer.

Für einen Lehrer mit einem Tinnitus stehen die Chancen laut Berater Wellmann schlecht, das als Berufskrankheit anerkennen zu lassen: "Dazu müsste im Tagesdurchschnitt ein Lärmpegel von 86 Dezibel und mehr sein. Lärmspitzen allein reichen da nicht." Ein vom Gesetzgeber sehr eng vorgegebener Korridor mache die Anerkennung einer Berufskrankheit schwer. Wellmann und seine Kollegen helfen aber auch in Zukunft und sagen, wo die Stolpersteine bei den Anträgen sind.