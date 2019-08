Zu seiner Zeit spielte der Umweltgedanke noch keine große Rolle: Günter König war der erste Kapitän, der auf dem „Traumschiff“ im ZDF zu Fernsehruhm kam. Damals, Anfang der 1980er-Jahre, galten Kreuzfahrten noch als Luxus-­Urlaubsvergnügen einer wohlhabenden Elite. Inzwischen ist die Branche in Verruf geraten wegen der schlechten Umweltbilanz. Der Nabu bewertet inzwischen alljährlich, welche Anstrengungen die Reedereien unternehmen, ihre Schiffe umweltverträglicher auszurüsten. (Unfried/dpa)

Hamburg. Das boomende Kreuzfahrtgeschäft, bei dem Milliardengewinne erzielt werden, hat seine Schattenseiten: Trotz einzelner Verbesserungen belastet die Mehrzahl der weltweit etwa 400 großen Kreuzfahrtschiffe zunehmend die Luft und auch das Klima – das ist das Ergebnis des Nabu-Kreuzfahrtrankings 2019. Ein kleiner Teil der Flotte werde zwar sauberer – darunter vor allem Schiffe deutscher Reedereien, aber das Gros der Kreuzliner setze weiterhin auf Schweröl und verzichte auf den Einsatz von Abgastechnik, so der Umweltverband. Jahr für Jahr würden die Anbieter weitere Riesenschiffe auf den Markt spülen, "die allesamt mit fossilen Kraftstoffen betrieben werden", kritisiert Nabu-Bundesgeschäftsführer Leif Miller. Das sei absolut unzeitgemäß und verantwortungslos. "Die Kreuzfahrt darf nur mit Nullemissionsantrieben eine Zukunft haben.“

Die Bewertung anhand der Luftschadstoffemissionen führt wie im vergangenen Jahr die deutsche Reederei Aida mit ihrem jüngsten Flottenzugang an. Die „Aida Nova“ fährt ausschließlich mit verflüssigtem Erdgas – Liquified Natural Gas (LNG). LNG gilt derzeit als einer der umweltfreundlichsten Antriebe. Ebenfalls Platz eins belegt die „Costa Smeralda“ – das Schiff von Costa Kreuzfahrten wird ebenfalls mit LNG angetrieben. Beide Unternehmen haben mit Costa Crociere aus Italien denselben Mutterkonzern. Costa Crociere gehört wiederum zur britisch-amerikanischen Carnival Group. Auf dem dritten Platz landen drei Schiffe der Reederei Hapag-Lloyd: Die „Europa 2“, Sieger des Jahres 2013, sowie die beiden neuen Expeditionskreuzfahrtschiffe „Hanseatic Nature“ und „Hanseatic Inspiration“. Weit abgeschlagen und seit jeher auf die letzten Plätze abonniert sind die Schiffe der Branchenriesen MSC und Royal Caribbean. Auch der deutsche Anbieter Tui Cruises rangiert mittlerweile nur noch auf dem 13. Platz.

2017 belegten die Tui-Cruises-Schiffe beim Nabu-Ranking noch Platz eins, und zwar die vier Neubauten „Mein Schiff 3“ bis „Mein Schiff 6“. Damalige Begründung: Die Tui-Cruises-Schiffe seien auf der Spitzenposition, weil sie immerhin einen Stickoxidkatalysator verwenden.

„Das aktuelle Nabu-Ranking stellt für uns keine faire Betrachtung des Umwelt-Engagements von Tui Cruises dar“, teilt das Unternehmen auf Nachfrage des WESER-KURIER mit. Tui Cruises fahre mit der modernsten und umweltfreundlichsten Flotte der Welt und verfolgt eine ganzheitliche Umweltstrategie: „Sechs von sieben Schiffen sind Neubauten und verbrauchen 30 bis 40 Prozent weniger Energie als Kreuzfahrtschiffe vergleichbarer Größe.“ Entsprechend werde 30 bis 40 Prozent weniger Treibstoff benötigt. Treibstoff einzusparen, sei einer der größten Hebel, um Emissionen zu reduzieren und so die Umwelt zu schützen. In dem Ranking finde dies keine Berücksichtigung, ebenso nicht mehr die Systeme zur Abgasreduzierung, die den Ausstoß von Schwefelemissionen um bis zu 99 Prozent, die Stickoxidemissionen um bis zu 75 Prozent und den Partikelausstoß um bis zu 60 Prozent verringerten.

Laut Nabu dominieren schwerölgetriebene Dieselmotoren weiterhin die Antriebstechnik. Partikelfilter und Stickoxidkatalysatoren seien nach wie vor Mangelware. Trotz des Lobs für den Einsatz von LNG, gibt es vom Umweltverband auch gleichzeitig Kritik. Denn das verflüssigte Erdgas ist weiterhin ein vollständig fossiler Brennstoff, der zudem teilweise mit erheblichen Eingriffen in die Umwelt gewonnen werde. Hinzu komme der sogenannte Methanschlupf, bei dem das hoch potente Klimagas „Methan“ in die Atmosphäre entweiche. Entsprechend biete der Gasantrieb zwar in puncto Luftschadstoffminderung unbestreitbare Vorteile gegenüber Marinediesel und Schweröl, nicht jedoch in Hinblick auf die Klimabilanz der Flotte.

„Dass heute noch Schiffe mit einem jahrzehntealten technischen Standard unterwegs sind, ist ein Skandal", lautet die generelle Kritik des Umweltverbands. "Die umfassende Reduktion von Luftschadstoffen ist heute technisch möglich", so Malte Siegert, Leiter Umweltpolitik beim Nabu Hamburg. Die Technologien für Neubau und Nachrüstung seien verfügbar und kosten einen Bruchteil im Vergleich zu den Baukosten für ein neues Schiff. "Jetzt gilt es, saubere Abgastechnik schnellstmöglich auf allen Schiffen zu verbauen und zur gesetzlichen Vorschrift für das Einlaufen in Häfen zu machen." Die Steuerbefreiung mariner Kraftstoffe in Zeiten der Klimakrise sei fatal und müsse dringend beendet werden, ergänzt Daniel Rieger, Leiter Verkehrspolitik beim Nabu.

Die Behauptung, das Gros der Schiffe nutze Schweröl und verzichte dabei auf den Einsatz von Abgastechnik, sei schlicht falsch, weist der Kreuzfahrtverband Clia die Vorwürfe zurück: Nach Erhebungen von Clia sei mit 129 Schiffen bereits knapp die Hälfte der aktuell etwa 268 Schiffe der weltweiten Flotte der Clia-Mitglieder mit Abgasreinigungssystemen ausgestattet. „Bei 40 weiteren ist die Nachrüstung solcher Systeme geplant oder es wurde schon damit begonnen.“

Dass ab 2020 strengere Umweltvorgaben der International Maritime Organisation weltweit für die Schifffahrt gelten, begrüßt der Umweltverband. Danach darf entweder nur noch schwefelarmer Marinediesel oder Schweröl mit entsprechender Abgasreinigungstechnik eingesetzt werden. Letzteres hat aus Sicht des Nabu einen Haken: Das verunreinigte Wasser, das bei diesem Vorgang zurückbleibe, „wird dann in der Regel im Meer entsorgt“, unterstellt Sönke Diesener, Referent beim Nabu-Bundesverband, den Reedereien künftige strafbare Handlungen.