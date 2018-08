Der Kosmonat Sergej Prokopjew aus Russland, entlässt vor der Internationalen Raumstation einen Sirius-Nanosatelliten. (picture alliance/NASA/AP/dpa)

Die Zeiten, in denen Nationen darum wetteiferten, wer als Erster auf dem Mond ist, sind längst Geschichte. In der Raumfahrt geht es nicht mehr um ein Wettrennen zwischen zwei unterschiedlichen politischen Systemen, sondern in erster Linie darum, welchen Nutzen die Menschheit von ihr hat. Es gibt bereits viele Anwendungen, die im Alltag wie selbstverständlich genutzt werden: das Navigieren im Auto, das mobile Telefonieren oder Erkenntnisse zur Klimaerforschung. All das wäre ohne Satelliten nicht möglich.

Sicherlich wird von einigen Kritikern in Zweifel gezogen, ob beispielsweise Flüge zum Mars irgendeinen Nutzen bringen werden. Doch wer weiß, vielleicht werden irgendwann Rohstoffe vom Roten Planeten gewonnen, die es dann auf der Erde längst nicht mehr gibt. Ohne den Drang, das zu erforschen, ist dies von vornherein auszuschließen.

Eines ist aber jetzt schon klar: Verliert Deutschland insgesamt im Bereich Raumfahrtforschung und -entwicklung den Anschluss, dann verliert Deutschland Schlüsseltechnologien, die branchenübergreifend genutzt werden.