Läden dürfen ab 13. Mai öffnen

Oberverwaltungsgericht Bremen lehnt Eilantrag von Galeria Kaufhof Karstadt ab

Jan-Felix Jasch

Galerie Kaufhof Karstadt will seine Filiale in Bremen früher öffnen, als am angekündigten 13. Mai. Ein entsprechender Eilantrag wurde nun jedoch vom Oberverwaltungsgericht abgelehnt.