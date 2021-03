Handelskammer-Präses Janina Marahrens-Hashagen: Die Öffnungsperspektiven dürften nicht allein an Inzidenzwerten festgemacht werden. (Christina Kuhaupt)

Ein Großteil der Unternehmen habe in 2020 erhebliche Umsatzeinbußen verkraften müssen, zog Handelskammer-Präses Janina Marahrens-Hashagen an diesem Dienstag Bilanz für das zurückliegende Jahr. Viele Firmen in Bremen und Bremerhaven fühlen sich wirtschaftlich existentiell bedroht. Das geht es aus den regelmäßigen Konjunkturumfragen der Handelskammer Bremen – IHK für Bremen und Bremerhaven hervor. Grund dafür waren demnach die durch coronabedingten teilweise unterbrochenen Lieferketten, die mehrmonatigen Lockdowns und behördlich angeordnete Schließungen.

Vor allem in den besonders vom Lockdown betroffenen Branchen wie dem Einzelhandel, der Hotellerie, Gastronomie sowie der Reise-, Kultur- und Veranstaltungswirtschaft seien die Auswirkungen dramatisch, heißt es im Jahresbericht 2020. „Staatliche Unterstützungsmaßnahmen reichten für viele Unternehmen nicht aus“, so Janina Marahrens-Hashagen. In den Umfragen hätten 41 Prozent der Unternehmen, deren Geschäft stillliege, mitgeteilt, dass sie von Insolvenz bedroht seien.

Der Bericht bezieht sich auch auf die Zukunft und trägt dazu den Titel "Gemeinsam – Durchstarten". Jetzt müsse alles darangesetzt werden, eine Insolvenzwelle mit hohen Beschäftigungsverlusten zu vermeiden, so Präses Janina Marahrens-Hashagen. Es sei ein richtiger Schritt, dass sich die Regierungschefs von Bund und Ländern in der zurückliegenden Woche für Lockerungen in der Wirtschaft ausgesprochen hätten und mit „Date & Collect“ – ein Vorschlag der Handelskammer Bremen – zumindest teilweise wieder Geschäft ermöglicht werde. Der Einzelhandel und die anderen vom Lockdown besonders betroffenen Branchen bräuchten aber ebenfalls zügig realistische und vor allem kurzfristige Öffnungsperspektiven. Diese dürften nicht allein an Inzidenzwerten festgemacht werden. In diesem Zusammenhang müssten beispielsweise die vorhandenen Hygienekonzepte der Gastronomie eine viel größere Berücksichtigung finden.