Die Zentrale der Norddeutschen Landesbank (NordLB) in Hannover. Mehrheitseigner Niedersachsen sucht einen zusätzlichen Investor für das Institut. (Peter Steffen/dpa)

Niedersachsen Finanzminister Reinhold Hilbers (CDU) hat sich für den Zusammenschluss mehrerer Landesbanken zu einem Geldinstitut ausgesprochen. Dem WESER-KURIER sagte er: „Eine Neuordnung der öffentlich-rechtlichen Bankenlandschaft ist meines Erachtens sinnvoll. Solchen Diskussionsbeiträgen würde ich offen gegenüber stehen, genauso wie Überlegungen privater Investoren.“ Hilbers ist als Finanzminister Aufsichtsratsvorsitzender der NordLB. Laut Branchenexperten benötigt die NordLB bis zu 3,5 Milliarden Euro an zusätzlichem Kapital. Das Geldinstitut mit Sitz in Hannover leidet vor allem unter zahlreichen Schiffskrediten, bei denen Schuldner Probleme mit der Rückzahlung haben. Aus diesem Grund ist Niedersachsen, das die Mehrheit an der Landesbank hält, auf der Suche nach Investoren.

Derzeit soll es sechs Interessenten geben, die vor einem möglichen Einstieg die Zahlen bei der NordLB prüfen. Das heiße aber nicht, dass alle sechs Interessenten nach der Prüfung ein Angebot abgeben werden. Neben den Finanzinvestoren Apollo und Cerberus soll auch die Commerzbank ein Interesse daran haben, ebenso die Helaba. Dazu war der Deutsche Sparkassen- und Giroverband am Vortag mit der Idee zu einer Mega-Landesbank unter anderem aus NordLB, Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) und Landesbank Baden-Württemberg vorgeprescht. Dieser Plan würde zugunsten der öffentlich-rechtlichen Geldinstitute ausgehen. Erster Schritt dazu sei eine Fusion von NordLB und Helaba.

Aus Kreisen in Hannover war zu hören: „Anscheinend wollen die Sparkassen mit diesem Plan den Einstieg der Finanzinvestoren verhindern, damit diese nicht noch mehr Einfluss als jetzt schon durch ihre Beteiligungen in Deutschland haben.“ Mit dem Plan der Megafusion seien Geschäftsgebiete und Aufgaben für die Sparkassen klar aufgeteilt, ohne sich gegenseitig Konkurrenz zu machen. Bereits vor einigen Wochen sagte Hilbers im Interview mit dieser Zeitung, Niedersachsen strebe weiterhin die Mehrheit an der NordLB an, um den Einfluss zu behalten.