Die Naturschützer vom BUND hatten gegen den Bau des Schwerlasthafens geklagt, weil sie den Eingriff in die geschützte Natur für unverhältnismäßig halten. (Karsten Klama)

Der geplante Offshore-Terminal in Bremerhaven (OTB) darf vorerst nicht gebaut werden. Das hat am Donnerstag das Bremer Verwaltungsgericht entschieden. In zwei vorausgehenden Eilverfahren hatten die Gerichte für das 180-Millionen-Projekt bereits einen Baustopp verhängt.

Die Naturschützer vom BUND klagen gegen den Schwerlasthafen zur Verschiffung von Windkraftanlagen, weil sie für den OTB keinen Bedarf sehen und der Eingriff in die geschützte Natur deshalb unverhältnismäßig sei.

Wie das Verfahren nun weitergeht, ist noch offen. Bremen könnte wie schon im Eilverfahren zur nächsten Instanz gehen, dem Oberverwaltungsgericht. Möglich ist auch, dass mit dem BUND ein Vergleich gesucht wird.