Die OHB-Zentrale in Bremen. Standorte hat das Unternehmen auch in Süddeutschland, außerdem in Luxemburg, Belgien, Italien und in Schweden. (CARMEN JASPERSEN)

Der Bremer Technologie- und Raumfahrtkonzern OHB will eine eigene Trägerrakete ins All bringen. „Der Erstflug soll Ende 2021 stattfinden“, sagte OHB-Sprecher Günther Hörbst dem WESER-KURIER. Gebaut werden soll die OHB-Trägerrakte allerdings nicht in Bremen, sondern in Augsburg. Der Konzern hat dort bereits ein Projekt zur Entwicklung eines Mini-Launchers gestartet, die Rocket Factory Augsburg GmbH (RFA).

Die Zahl der Hersteller von Trägerraketen hat in den vergangenen Jahren stark zugenommen – offenbar handelt es sich um ein lukratives Geschäft. Schließlich werden immer mehr Kommunikations-, Spionage- oder Wettersatelliten auf die Umlaufbahn gebracht. Bislang wird dieser Markt vor allem durch den europäischen Hersteller Ariane Group sowie die US-amerikanischen Raumfahrtunternehmen SpaceX und Blue Origin dominiert.

„Eine eigene Rakete ist für OHB ein folgerichtiger Schritt“, sagte Vorstandschef Marco Fuchs der Nachrichtenagentur Bloomberg. Bislang hat sich das Bremer Unternehmen vor allem einen Namen mit der Entwicklung und dem Bau von Satelliten gemacht. Dazu gehören unter anderem die Galileo-Satelliten für das gleichnamige europäische Navigationssystem.

Die Augsburger OHB-Tochter RFA beschäftigt nach nunmehr einem Jahr Aufbauarbeit inzwischen über 35 Mitarbeiter. Die selbst entwickelte Rakete soll kostengünstig sein und gleichzeitig eine hohe Zuverlässigkeit besitzen. “Wir werden da erst einmal unser eigener Kunde sein und eigene Satelliten in den Orbit bringen", sagte Fuchs.