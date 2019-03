OHB baut unter anderem Teile des Satelliten Galileo. (Ingo Wagner/dpa)

Das Bremer Familienunternehmen OHB hat auch im vergangenen Jahr von der wachsenden Bedeutung der Raumfahrt profitiert. Zum ersten Mal in der Geschichte des Satellitenbauers wurden mehr als eine Milliarde Euro Umsatz gemacht. OHB-Vorstandschef Marco Fuchs nennt das „gut, aber nicht überraschend gut“. Dass die Milliardenmarke geknackt werden würde, sei schon früh absehbar gewesen.

Großes Wachstum gab es vor allem im Kerngeschäft, dem Satellitenbau. Allein hier stieg der Umsatz um rund 150 Millionen Euro. Unterm Strich hat OHB 2018 einen Gewinn vor Steuern von 44 Millionen Euro gemacht.

Mehr zum Thema Navigationssystem Galileo Wissen, wo man ist Ab Ende Januar sind alle Dienste des Navigationssystems Galileo verfügbar. Nutzer können aber schon ... mehr »

Auch für die kommenden Jahre ist OHB gut aufgestellt: Bereits jetzt stehen Aufträge im Wert von 2,4 Milliarden Euro in den Büchern. Dafür sorgen unter anderem die Galileo-Satelliten. OHB hat bereits 22 für das europäische Navigationssystem gebaut. Zwölf weitere werden aktuell produziert. "Galileo ist noch immer unser Flaggschiff", sagt Fuchs.

Doch auch die Erdbeobachtung spielt beim Bremer Raumfahrtkonzern eine wichtige Rolle: OHB ist an fünf Studien zum Erdbeobachtungsprogramm Copernicus der Europäischen Union beteiligt. In einigen Jahren sollen Satelliten um den Globus kreisen, die anhand der Erdoberfläche, der Luft und Gewässern den Zustand des Planeten erkennen können. Auch beim Bau der dritten Generation der europäischen Wettersatelliten MTG wirkt OHB mit. „Damit soll die Wettervorhersage noch genauer werden“, sagt Fuchs.

Mehr zum Thema Fachkräftemangel Nächster Halt: Raumfahrt OHB will 2018 mehr als 100 neue Stellen in Bremen schaffen. Fachkräfte sind aber immer schwerer zu ... mehr »

Um auch künftig all diese Aufträge abarbeiten zu können, ist OHB zuletzt deutlich gewachsen. Am Firmensitz im Technologiepark wurden neue Räume angemietet; der erste Spatenstich für eine neue Produktionshalle erfolgte bereits im Dezember. Zudem wurden vergangenes Jahr allein in Bremen 220 neue Mitarbeiter eingestellt. Weltweit beschäftigt OHB mehr als 2700 Mitarbeiter.