OHB baut unter anderem Teile des Satelliten Galileo. (Ingo Wagner/dpa)

Der Raumfahrt- und Technologiekonzern OHB in Bremen hat vergangenes Jahr erstmals eine Gesamtleistung von mehr als einer Milliarde Euro erzielt. Vorstandschef Marco Fuchs führte den Zuwachs von 16 Prozent im Vergleich zu 2017 auf die boomende nutzerorientierte Raumfahrt zurück, auf die Beobachtung von Wetter, Klima und Umwelt durch Satelliten. "Die Erdbeobachtung ist für uns in diesem Jahr das Flaggschiff", sagte Fuchs am Mittwoch in Bremen. Der operative Gewinn des Satellitenbauers wuchs um 8 Prozent auf 47,7 Millionen Euro. Für 2019 erwartet Fuchs Umsatz und Gewinn in ähnlicher Höhe. OHB ist nach Firmenangaben der drittgrößte europäische Raumfahrtkonzern hinter Airbus Defence and Space und Thales Alenia und beschäftigt weltweit über 2700 Mitarbeiter.