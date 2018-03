Archivbild: Im Reinraum des Raumfahrtunternehmens OHB montieren Techniker die kreisrunde Antenne auf einen Galileo-Satelliten. (dpa)

Das Raumfahrtunternehmen OHB-System AG präsentiert für das Geschäftsjahr 2017 starke Zahlen: Die Gesamtleistung des Konzerns mit Sitz in Bremen erreichte 860 Millionen Euro. Das sei ein Rekordwert und ein Plus von 18 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, teilte OHB am Mittwoch mit.

Der Konzernjahresüberschuss stieg von 25,6 Millionen Euro (2016) auf 27,7 Millionen Euro.

Das Unternehmen freut sich zudem über gut gefüllte Auftragsbücher: Der Auftragsbestand liegt auf dem Rekordniveau von 2.439 Millionen Euro. Im Vorjahr waren es 1.560 Millionen. Der Großteil der Aufträge entfällt auf den Bereich "Space Systems". Der Auftragsbestand bei "Aerospace + Industrial Products" betrage 241 Millionen Euro.

Aufgrund dieser Zahlen blickt der Bremer Raumfahrtkonzern zuversichtlich in die Zukunft: Sie gewährleisteten eine "zufriedenstellende Planungssicherheit" und eine hohe Auslastung. (ech)

