Die Oldenburgische Landesbank hält an der Finanzierung von Seeschiffen fest. (Florian Schwiegershausen)

Die Oldenburgische Landesbank (OLB) hält als eine der wenigen Banken an der Finanzierung von Schiffen fest und baut gleichzeitig die Sparte im Fußballgeschäft aus. Das hat der Vorstand bei der Vorstellung der Jahresbilanz gesagt. Momentan liege das Volumen der Schiffsfinanzierungen in einem dreistelligen Millionenbereich, was vom Vorstand als eher klein bezeichnet wurde: „Wir haben dazu die Expertise in unserem Haus und wollten darauf nicht verzichten.“ Der Schwerpunkt dabei liege auf Seeschiffen von inhabergeführten Reedereien, „die auch die letzten zehn Jahre gut überstanden haben“.

Gleichzeitig will die Bank das Geschäft mit dem Fußball ausbauen. Hier setzt die Bank auf klassische Kredite für Fußballklubs in der Bundesliga sowie die obersten Ligen in England, Frankreich, Italien und Spanien sowie den Ankauf von Forderungen – wenn beispielsweise ein Verein das Geld für einen Spielertransfer eigentlich erst in zwei Jahren erhält. Dann kann die OLB dem abgebenden Verein Liquidität verschaffen und die Forderung übernehmen.

Die OLB steigerte bis Jahresende die operativen Erträge auf knapp 450 Millionen Euro. 2019 waren es knapp 421 Millionen Euro. Damit verbesserte sich das Betriebsergebnis auf knapp 136 Millionen Euro, gegenüber knapp 129 Millionen Euro im Jahr 2019. Der Jahresüberschuss sank von knapp 110 Millionen Euro auf knapp 79 Millionen Euro. Mit mehr als 5000 Kunden schloss die OLB neue private Baufinanzierungen über 1,1 Milliarden Euro ab, gegenüber dem Vorjahr war das ein Zuwachs um 21 Prozent. Insgesamt belief sich das Bestandsvolumen der privaten Baufinanzierungen auf 6,1 Milliarden Euro gegenüber 5,7 Milliarden Euro im Jahr davor.

Privatkunden der OLB müssen derzeit ab einer Geldeinlage von 100.000 Euro einen Minuszins in Höhe von 0,4 Prozent zahlen. Der Vorstand mochte nicht sagen, inwiefern es dabei bleibt. Sollten die Mitbewerber um die OLB mehr Negativzinsen verlangen und die Grenze senken, ab wann diese greifen, müsse auch die OLB reagieren – denn sonst würden die Kunden ihre Gelder auf Konten der OLB verschieben. In Zukunft setzt das Geldinstitut verstärkt auf das Wertpapiergeschäft, das unter anderem beim Bankhaus Neelmeyer angesiedelt ist, das mit zum Unternehmen gehört. Demnach wird dem Bremer Traditionsgeldhaus in Zukunft eine größere Bedeutung innerhalb der OLB mit der Bremer Kreditbank und der Wüstenrot Pfandbriefbank in Süddeutschland zukommen.