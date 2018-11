Viele Einzelhändler sind ihrem Geschäft zufrieden, denn die gute Konjunktur wirkt sich auf die Konsumlaune aus. (Philipp Hannappel)

Die Digitalisierung erfasst auch den Handel – der ist in Bremen aber noch nicht gänzlich auf die Umwälzung vorbereitet. Das geht aus einer Studie hervor, die die Commerzbank am Mittwoch vorgestellt hat. Dass es den Händlern trotzdem gut geht, dafür sorgt vor allem die gute Konjunktur.

In der Untersuchung, für die 3500 Unternehmen bundesweit und 50 aus Bremen befragt wurden, heißt es: „Fast zwei Drittel verkaufen nach wie vor nur im Ladengeschäft.“ Im Rest der Republik trifft das hingegen auf nur 56 Prozent zu. „Hoffentlich verschlafen wir die Digitalisierung in Bremen nicht“, sagt daher Patric Liebig, Leiter der Abteilung Unternehmerkunden bei der Commerzbank in Bremen. Er spricht sich dafür aus, die Digitalisierung nicht als Bedrohung zu sehen. Im Gegenteil: Händler könnten dadurch weitere Vertriebswege erschließen.

Denkbar wäre etwa, dass Geschäfte des Einzelhandels sich sowohl stationär als auch online aufstellen. Das macht bislang gerade mal ein Viertel in der Hansestadt; bundesweit sind es 33 Prozent. Auch die Möglichkeit, Waren vor Ort im Laden zu bestellen und sich anschließend nach Hause liefern zu lassen, bieten in Bremen laut Studie nur 31 Prozent der Geschäfte an. In Deutschland sind es hingegen mehr als die Hälfte (51 Prozent).

Händler bewerten ihre Lage als gut

Trotzdem betrachten die Einzelhändler in der Hansestadt die Konkurrenz mit dem Onlinehandel als vergleichsweise kleines Problem. 42 Prozent sagen, dies sei eine Herausforderung, während das bundesweit die Hälfte aller Händler so sehen. „Vielleicht unterschätzen einige Händler in Bremen, dass sie hier aktiv werden müssen“, leitet Liebig aus diesen Ergebnissen ab. „Jetzt ist die richtige Zeit, die Entwicklung nachzuholen“, sagt Niederlassungsleiter André Lorenzen. Denn insgesamt gehe es dem Einzelhandel gut.

Das zeigt sich auch in der Studie: Mehr als ein Drittel der Bremer Einzelhändler bewertet ihre wirtschaftliche Entwicklung als sehr gut, 46 Prozent sagen, dass ihr Geschäft 2018 stabil geblieben sei. Nur 15 Prozent sprechen von einer verschlechterten Situation; bundesweit sind es 18 Prozent. Und auch für das kommende Jahr sind viele Unternehmen optimistisch. 77 Prozent erwarten in der Hansestadt eine Verbesserung oder eine Stabilisierung ihrer wirtschaftlichen Lage.

„Die Konsumlaune in Deutschland ist nach wie vor auf sehr hohem Niveau“, sagt Lorenzen. Das werde nun im Einzelhandel deutlich. Derzeitige Probleme etwa der exportorientierten Industrie, beispielsweise Handelsbeschränkungen und Zölle, belasteten den Handel nicht. Das zeigt sich auch daran, dass bei 48 Prozent der Händler in den vergangenen fünf Jahren mehr Kunden in die Geschäfte gekommen sind. Nur bei 17 Prozent sei die Zahl der Kunden rückläufig.

Fachkräftemangel als Problem

Trotz dieser guten Ausgangslage haben die Einzelhändler in der Hansestadt auch Herausforderungen identifiziert, die eine Belastungsprobe für ihr Geschäft werden könnten. So nennen fast zwei Drittel der Befragten den Fachkräftemangel als Hindernis für die weitere Entwicklung. „Das überrascht uns nicht“, sagt Liebig. Diesen Trend habe man schon in den vergangenen Jahren festgestellt. Er betreffe zudem nicht nur den Handel, sondern sei in eigentlich allen Branchen zu finden.

Von der Stadt Bremen wünschen sich die Einzelhändler, dass sie in die Innenstadt investiert, um sie attraktiver für Besucher zu machen. Mehr als ein Fünftel wünschte sich zudem mehr Parkplätze für die Kunden. 35 Prozent hatten hingegen keine Verbesserungswünsche an die Stadt.

Parkplätze waren zuletzt auch ein Thema in der Politik – allerdings ging es hier nicht um mehr, sondern um weniger Abstellfläche für Autos. So forderte Verkehrssenator Joachim Lohse (Grüne), die Parkgebühren in Bremen um mindestens 50 Prozent zu erhöhen. Damit soll der Parkdruck gesenkt und die Innenstadt schrittweise von Autos befreit werden. Die FDP forderte hingegen kostenloses Parken in der Innenstadt.

Zur Sache

402 Euro für Weihnachtsgeschenke

Die Bremer planen dieses Jahr 402 Euro für Weihnachtsgeschenke auszugeben. Damit liegen sie 70 Euro unter dem Bundesschnitt. Das geht aus einer Umfrage der Hochschule FOM hervor. Zu den beliebtesten Geschenken gehören wie schon in den vergangenen Jahren Gutscheine (52 Prozent), gefolgt von Büchern und Konzert- sowie Theaterkarten (beide 47 Prozent). 58 Prozent aller Befragten informieren sich über Geschenke im stationären Handel und kaufen auch dort. Je jünger die Befragten sind, desto häufiger kaufen sie aber online ein.