Der Hapag-Lloyd-Frachter MS „München“ ist vor 40 Jahren nördlich der Azoren gesunken. Bei dem Unglück starben 28 Menschen. (Hapag-Lloyd)

Es ist der Morgen des 12. Dezember 1978, als die MS „München“ SOS funkt. 61 Reisen im Liniendienst hat der Frachter der Reederei Hapag-Lloyd hinter sich. Die 62. Fahrt über den Atlantik wird seine letzte sein. Fünf Tage zuvor hatte das Schiff Bremerhaven mit Ziel Savannah in den USA verlassen.

Über dem Atlantik hat sich ein gewaltiger Sturm mit 15 Meter hohen Wellen und Windgeschwindigkeiten von 150 Stundenkilometern zusammengebraut – mittendrin die „München“, offenbar stark beschädigt. Eine britische Wetterstation beschreibt das Sturmfeld als Jahrhundertorkan. Es beginnt ein Wettlauf mit der Zeit. Doch die größte Suche in der Geschichte der Schifffahrt bleibt erfolglos. Das Meer hat das 261 Meter lange Schiff mit 28 Menschen an Bord verschluckt.

Auch 40 Jahre nach der Tragödie ist unklar, was mit der „München“ nördlich der Azoren im Atlantik genau geschah. Es gibt verschiedene Theorien, weshalb das Schiff sank. Eine der wahrscheinlichsten ist, dass die „München“, die unter dem Kommando von Johann Dänekamp aus Barßel (Oldenburg) stand, von einer Monsterwelle getroffen wurde. Zwei Monate nach dem Untergang wurde ein Rettungsboot aus dem Meer gefischt – und die Schäden daran belegen, dass Wasser mit ungeheurer Wucht auf den Frachter geprallt sein muss. Die Halterungen waren stark verbogen und gegeneinander verdreht. Das Rettungsboot hing in 20 Metern Höhe an Metallbolzen auf der Steuerbordseite.

Vermutungen zum Untergang

Ganz andere Vermutungen zum Untergang der „München“ wurden im Laufe der Jahre angestellt – etwa die These, dass der Frachter von einem U-Boot gerammt wurde, mit einer Mine kollidierte oder in schwerer See wegen struktureller Mängel zerbrach. Die Vielfalt der Erklärungsversuche hat sicherlich auch damit zu tun, dass Monsterwellen in den 1970er-Jahren wissenschaftlich nicht belegt waren und ihre Existenz bezweifelt wurde.

Lange Zeit wurde es physikalisch nicht für möglich gehalten, dass sich Wellen mit einer Höhe von 30 Metern und mehr plötzlich aufbauen und die größten anzunehmenden Wellen um das Doppelte überragen. Spätestens seit dem 1. Januar 1995 hat diesbezüglich ein Umdenken in der Wissenschaft stattgefunden. Die sogenannte Neujahrswelle belegt: Monsterwellen gibt es.

Die Welle wurde aufgezeichnet, als sie bei hohem Seegang auf die Gasförderplattform „Draupner E“ 160 Kilometer vor der norwegischen Küste traf. Die Sensoren registrierten nachmittags eine 26 Meter hohe Welle, während die Wellen vorher und nachher eine „normale“ Höhe von 13 Metern hatten. Experten vermuten inzwischen, dass in den vergangenen 20 Jahren mehr als 200 Frachter, darunter auch ganz große, durch solche Monsterwellen gesunken sein könnten.

Zahl der Schiffsunglücke durch Monsterwellen unklar

Auf eine genaue Zahl will sich Norbert Hoffmann nicht festlegen. „Es ist aber davon auszugehen, dass einige Schiffsunglücke auf Begegnungen mit Monsterwellen zurückzuführen sind“, sagt der Physiker und Wellenforscher an der Technischen Universität Hamburg. Es bestehe also für die Schifffahrt eine latente Gefahr, die aber aufgrund der doch seltenen Begegnungen etwa bei Schiffbauern oder Schiffsversicherern eher eine nachrangige Rolle spiele. Bislang gebe es nur wenige Erkenntnisse über Monsterwellen. Dafür fehle bislang eine umfassende Abdeckung, um diese Phänomene auch real beobachten zu können. Das sei vor allem deshalb schwierig, weil diese Wellen nur eine kurze Lebensdauer von einer bis etwa zehn Minuten hätten und im Grunde genommen überall auftreten könnten.

Es gebe verschiedene Theorien, warum sich Wellen zu diesen Monstern aufbauen, so Hoffmann. Dabei spielten verschiedene Faktoren wie etwa Strömung oder Bodentopografie eine Rolle. „In unserem Wellenbecken haben wir bei Simulationen beobachten können, dass die Wellen spontan mit Energie von Nachbarwellen versorgt werden und dadurch unberechenbar und plötzlich diese Ausmaße annehmen.“ Solche Vorgänge erlebe im Kleinen auch jeder Surfer, „wenn er die richtige Welle erwischt, die auf einmal wesentlich größer als die vorherigen und nachfolgenden ist“.

Dass es Monsterwellen gibt, bekommt auch das Kreuzfahrtschiff „Bremen“ zu spüren: 2001 wird es im Südatlantik von einer 30 Meter hohen Monsterwelle überspült. Es komm zum befürchteten „Blackout“, einem kompletten Stromausfall. Mit 40 Grad Schlagseite treibt das Schiff eine halbe Stunde manövrierunfähig in der See, bevor es der Crew gelingt, einen Hilfsdiesel zu starten und die „Bremen“ heil nach Buenos Aires zu bringen.

Anders dagegen 1978: Monsterwellen gelten da eher als Seemannsgarn. Das tragische Schicksal der „München“ und das Rätsel ihres Untergangs ist im Dezember vor 40 Jahren Hauptthema in den Nachrichten. Das ganze Land bangt tagelang um die Besatzung. Die internationale Suche, an der 110 Schiffe und 13 Flugzeuge beteiligt sind, endet am 20. Dezember. Die Bundesregierung und der Hapag-Lloyd-Vorstand beschließen eine Nachsuche von zwei Tagen.

Trauer auch heute noch groß

„Der Untergang der MS München vor 40 Jahren ist ein außerordentlich trauriges Ereignis unserer Unternehmensgeschichte“, heißt es in einer aktuellen Stellungnahme der Reederei. „Unsere Gedanken sind in diesen Tagen ganz besonders bei den Angehörigen unserer Seeleute, ihren Familien und ihren Freunden.“

Auch wenn die „München“ wahrscheinlich von einer Monsterwelle getroffen wurde, gibt es weiterhin viele Ungereimtheiten. Ungeklärt bleibt beispielsweise, warum eine falsche SOS-Position abgegeben wurde: Der Funker Petrakes Stilianos auf dem griechischen Frachter „Marion“ empfing durch den Äther einen verstümmelten Funkspruch – das internationale Rufzeichen „München“, die Positionsangabe 46°15N–27°30W und das Wort „forward“. Wie sich später herausstellt, war die von Funker Jörg Ernst durchgegebene SOS-Position etwa 100 Seemeilen vom eigentlichen Ort des Geschehens entfernt. Vermutlich konnte die Besatzung des sinkenden Schiffes nach dem Ausfall der Navigation die genaue Position gar nicht mehr feststellen.

Drei Stunden vorher hatte Funker Ernst noch auf der sogenannten „Klönwelle“ mit einem Kollegen auf dem Kreuzfahrtschiff „Caribe“ geplaudert. Er erzählte von schwerem Seegang, Schäden auf der Brücke und eingeschlagenen Bullaugen. Ernst schien völlig unbesorgt zu sein: Der Small Talk schloss mit „gute Fahrt und bis demnächst“. Das Gespräch endete um 0.07 Uhr.

Neben der „Marion“ soll auch der sowjetische Frachter „Marya Yermolava“ den SOS-Ruf der „München“ empfangen haben. Er soll sich aber aus dem Suchgebiet entfernt haben. Außerdem ist kaum vorstellbar, dass die vielen verschiedenen Küstenstationen rund um den Atlantik keine Funksprüche der „München“ erhalten haben wollen. Mithilfe von empfangsstarken Stationen und Kreuzpeilungen hätte es auf jeden Fall möglich sein können, die Position der „München“ genauer und schneller zu bestimmen.

Für damalige Zeit ein moderner Frachter

Der erst sechs Jahre alte Frachter war für die damalige Zeit ein modernes und ein sehr ungewöhnliches Schiff: Die MS „München“ war ein sogenannter LASH-Carrier („Lighter Aboard Ship“), der einzige, der je unter deutscher Flagge fuhr. LASH-Carrier transportieren statt Containern schwimmende Leichter, die im Hafen eingeschwommen und im Laderaum befestigt wurden.

Das Seeamt Bremerhaven kam in der Verhandlung zwei Jahre nach dem Unglück zum Ergebnis, dass eine Verkettung unglücklicher Umstände zum Sinken des Frachters führte. Nach Auffassung der Richter ist es am wahrscheinlichsten, dass schwerer Seeschlag die Fenster der Brücke im vorderen Drittel des Schiffes zertrümmerte, was zu einem Ausfall der Elektrik und zu einem kompletten Blackout der Maschine führte.

Antriebs- und steuerlos drehte sich die MS „München“ vermutlich quer zur Seite, krängte, nahm Welle um Welle und lief langsam voll – bis das Schiff wie ein Stein sank. Bis zum Untergang wird es aber Stunden gedauert haben: Denn die Seenot-Funkboje, die auf Höhe der Brücke befestigt war, begann erst am Mittag des 13. Dezember zu senden. Das Signal der Funkboje löste sich automatisch bei Wasserkontakt aus.

Im Bremer St.-Petri-Dom wurde am 3. Januar 1979 mit einem Trauergottesdienst der Toten gedacht. Professor Helmut Thielicke sagte damals in seiner Predigt: „In den schrecklichen Tagen des Hoffens und Banges, bis uns die Endgültigkeit der Katastrophe gewiss wurde, haben wir alle eine Erfahrung gemacht, die noch weit über den Umkreis dieses einen ,Falles' hinausging: wie der Stolz auf die allmächtige Technik gebrochen wurde und unser Fortschrittsglaube an die Machbarkeit aller Dinge seine Grenze erfuhr. Die Perfektion menschlichen Könnens scheiterte an der Übermacht der Elemente ...“