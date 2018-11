Gegenüber 2017 ist die Zahl der überschuldeten Personen ganz leicht um 200 gestiegen. Bundesweites Schlusslicht unter den Städten bleibt Bremerhaven. (Steffen/dpa)

In der Stadt Bremen ist die Quote der überschuldeten Menschen prozentual ganz leicht gesunken. Aufgrund von Zuzug und Wegzug ist die absolute Zahl aber leicht gestiegen. Das zeigt der aktuelle Schuldneratlas des auf Bonitätsprüfungen und Inkasso spezialisierten Unternehmens Creditreform. Demnach sank die Quote gegenüber dem Jahr 2017 um knapp 0,1 Prozent, 12,5 Prozent der Bevölkerung gilt als überschuldet. Gleichzeitig gibt es aber 200 überschuldete Verbraucher mehr als 2017.

Innerhalb Bremens ist Neu-Schwachhausen/Riensberg der Stadtteil mit der niedrigsten Überschuldung. Sie liegt bei knapp 4,5 Prozent, gefolgt von Arsten und Habenhausen mit 4,6 Prozent sowie Oberneuland mit etwas mehr als 4,8 Prozent. Die höchste Überschuldungsquote befindet sich wie auch schon im Jahr 2017 mit knapp 24,1 Prozent in Oslebshausen und Ohlenhof. Die Bahnhofsvorstadt und die Altstadt bleiben mit knapp 23 Prozent Vorletzte. Auf dem drittletzten Platz (knapp 22 Prozent) rangieren Gröpelingen, Hohweg und In den Wischen. Die Aufteilung in diese Stadtteile und Quartiere erfolgte bei Creditreform aufgrund der Postleitzahlen. Das Unternehmen zeigt für Bremen und umzu die Unterschiede auf einer interaktiven Karte.

Schlusslicht bleibt Bremerhaven, das mit einer Quote von 21,2 Prozent die Stadt in Deutschland ist, in der die meisten Bewohner als überschuldet gelten. Gegenüber 2017 ist das sogar eine Zunahme von 0,4 Prozentpunkten.

Der aktuelle Schuldenatlas zeigt, dass es sowohl ein Gefälle zwischen Stadt und Land als auch eine Kluft zwischen Nord- und Süddeutschland gibt. Hohe Überschuldung ist eher in Städten anzutreffen und eher im Norden. Bundesweit bleibt die Überschuldungsquote gegenüber dem Vorjahr weiterhin bei 10,04 Prozent. Durch den Zuzug ins Land sind das aber in absoluten Zahlen 19000 Fälle mehr als noch im Vorjahr. Insgesamt gab es bundesweit 6,93 Millionen überschuldete Personen.

Bundesweit sind die meisten Gründe für Überschuldung Arbeitslosigkeit, dann Trennung, Scheidung und Tod, gefolgt von Erkrankungen sowie einer unwirtschaftlichen Haushaltsführung oder auch einer gescheiterten Selbstständigkeit. Die Quote bei der unwirtschaftlichen Haushaltsführung ist um 0,5 Punkte auf 12,7 Prozent gestiegen. Peter Dahlke, Geschäftsführer von Creditreform Bremen, sagte: „Hier spielt der Online-Handel mit rein. Mit nur einem Klick ist eben schnell etwas bestellt. Auch die Möglichkeit der Ratenzahlung ist online kein Problem. Da verlieren viele irgendwann den Überblick.“

Das spiegelt sich auch bei der Überschuldung nach Altersgruppen wider. So ist die Quote bei den unter 35-Jährigen gegenüber dem Vorjahr um 1,2 Punkte auf 24,1 Prozent gestiegen. „Gerade das ist die online-affine Gruppe“, ergänzte Dahlke. Zusätzlich spielen aber auch die gestiegenen Mietpreise eine Rolle, die das Problem der Überschuldung verstärken können.

Auffällig ist auch, dass die Überschuldung bei Männern leicht rückläufig ist, während sie bei Frauen steigt. Verena Dahlke, die Geschäftsführende Gesellschafterin von Creditreform Bremen, begründet dies so: „Durch Trennung und Scheidung gibt es unter den Frauen mehr Alleinerziehende, was auch zu einem Anstieg bei der Überschuldung führt.

Für die Datenerhebung legt Creditreform auch die Fälle zugrunde, um die sich das Unternehmen als Inkassodienstleister kümmert. Creditreform definiert Überschuldung damit, dass die Schuldner die Summe ihrer fälligen Zahlungsverpflichtungen auch in absehbarer Zeit nicht begleichen können und ihnen zur Deckung ihres Lebensunterhalts weder Vermögen noch Kreditmöglichkeiten zur Verfügung stehen.