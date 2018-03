Zweite Wahl muss nicht schlechter sein: In Bremen und umzu gibt es Werksverkäufe und Outlets von Bahlsen, Hachez und Lindt. (Christina Kuhaupt)

Ostern ist Süßigkeitenzeit. Die Deutschen geben in dieser Woche so viel Geld für Naschereien aus wie in keiner anderen Woche, wie das Marktforschungsinstitut Nielsen festgestellt hat. Im Jahr sind es bundesweit 450 Millionen Euro für Osterhasen, Schoko-Ostereier und ähnliche Produkte. Es gibt sie in den Supermärkten – und in den Werksverkäufen und Outlets in Bremen und umzu. Der WESER-KURIER hat geschaut, wo es wirkliche Schnäppchen gibt.

Die Tour startet in Brinkum. Dort gibt es im Ochtum-Park mehr als 40 Outlet-Geschäfte. Relativ nah an der Hauptstraße befindet sich ein Lindt-Outlet-Shop. Am Montag um die Mittagszeit ist hier gut was los, an der Kasse gibt es eine Schlange. Ein Shop und kein Werksverkauf: Alles ist schön in Regale drapiert statt auf einer Europalette gestapelt – selbst die Tüten mit vermeintlicher Bruchware.

Im Werksverkauf bei der Lindt-Produktion in Aachen kosten die einzelnen Artikel im Durchschnitt ein Drittel weniger als im Supermarkt. Darum sind dort am Wochenende immer wieder Reisegruppen aus den Niederlanden anzutreffen. Die Rabatte im Lindt-Shop in Brinkum sind anders: Wer mindestens vier Produkte von bestimmten Artikeln kauft, erhält 25 Prozent Rabatt. 20 bis 25 Prozent Nachlass gab es in den vergangenen Wochen aber auch in diversen Supermärkten auf einige Lindt-Osterprodukte. Und diese Woche verkauft Netto den 50-Gramm-Lindt-Schokohasen mit Glöckchen für 99 Cent statt 1,75 Euro Listenpreis.

Beliebt in den Lindt-Shops sind die Tüten mit 700 Gramm Ostereiern. Die kosten 12,95 Euro – ein guter Preis. An diesem Tag sind in den Tüten aber eher Joghurt- statt Lindor-Eier enthalten. Bei der Jahresware – mehrere Lindor-Tafeln in einer Tüte oder auch die Bruchware – kann der Käufer durchaus sparen. Was hier im Shop möglich ist: Der Kunde kann sich nach Herzenslust einzelne Schokoeier suchen. 100 Gramm kosten dann 3,29 Euro. Der Listenpreis für die 180-Gramm-Tüte Lindor-Eier im Supermarkt ist 5,49 Euro. Das sind für 100 Gramm umgerechnet 3,05 Euro. Eine Ersparnis hat der Verbraucher in diesem Fall also nicht. Ein Besuch lohnt hier vor allem für diejenigen, die in den anderen Outlet-Shops noch Kleidung kaufen wollen.

Doch das Feld will Hachez hier in Brinkum nicht allein den Goldhasen von Lindt überlassen. Zusätzlich zum Werksverkauf von Hachez in der Bremer Neustadt in der Westerstraße hat Hachez in Brinkum schräg gegenüber von Lindt auch einen Shop. Das Angebot an Osterware ist hier überschaubar. Aber so ist es auch im Werksverkauf in der Neustadt, wie der Besuch dort später zeigt. Aber was es gibt, ist wirklich günstiger. Regulär würde der in eine kleine Klarsichttüte verpackte Schokohase, verziert mit weißer Schokolade, im Hachez-Shop am Markt 1,99 Euro kosten. Sowohl in Brinkum als auch im Werksverkauf in der Neustadt gibt es ihn für 85 Cent. Die günstigeren Exemplare sehen auch nicht nach zweiter Wahl aus – also nirgends Keinohrhasen. Den selben Rabatt gibt es für den größeren weißen 38-Gramm-Schoko-Hasen.

Bei der regulären Ware, beispielsweise den braunen Blättern, lassen sich zum Teil bis zu 50 Prozent einsparen. Interessant wird es beim sogenannten "Pralinenbruch". Da kostet die Tüte mit 450 Gramm unverpackten Pralinen fünf Euro. Doch sowohl für Brinkum als auch für die Neustadt braucht der Kunde Zeit. Bei der Fahrt nach Brinkum über die A1 sind momentan wegen der Baustelle Staus vorprogrammiert. Und der Hachez-Werksverkauf in der Neustadt hat bis April immer nur von Montag bis Freitag von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Wer außerhalb der Innenstadt arbeitet, schafft es also wohl kaum in der Mittagspause mal eben zu Hachez in die Neustadt.

Von Brinkum geht es nun nach Kattenturm. Dort ist seit einiger Zeit Keks & Co., der Outlet-Shop des Keksproduzenten Bahlsen und des Snackproduzenten Lorenz. Die meisten Produkte in den regulären Verpackungen tragen einen Zweite-Wahl-Sticker. Eine Beeinträchtigung, beispielsweise des Kekspakets, ist allerdings nirgends ersichtlich. Die meisten Artikel haben ein Preisniveau, das vergleichbar mit dem Angebot ist, das große Supermarktketten oder Discounter zeitweise bei Aktionen bieten. Allerdings ist hier im Outlet die Auswahl wahnsinnig groß. Und wenn hier fünf Tüten Crunchips fünf Euro kosten, sind auch alle Geschmacksrichtungen erhältlich – inklusive der neuen Variante mit holländischer Frittensauce. Interessant wird es auch hier bei größeren Mengen. So kostet der 2,3-Kilo-Eimer mit Messino-Keksen ebenso fünf Euro. Und dann die Überraschung: Hier gibt es auch die 700-Gramm-Ostereiertüten von Lindt zum selben Preis wie im Outlet – aber mit mehr Auswahl als dort. Und es gibt auch Produkte von Feodora. Die Tüte Pralinenbruch kostet mit 7,50 Euro aber mehr als im Hachez-Werksverkauf. Der Shop in der Kattenturmer Heerstraße 7 hat von Montag bis Freitag von 10 bis 19 Uhr geöffnet, am Sonnabend zudem von 10 bis 18 Uhr. Wer diese Woche für mehr als 20 Euro einkauft, erhält auch noch einen 10-Prozent-Rabattgutschein für die Zeit nach Ostern. In Oldenburg in der Emsstraße gibt es übrigens ebenso ein Bahlsen-Outlet.

Wer sich die Ostereier selbst versteckt, sollte bis Dienstag nach den Feiertagen warten. Da wird bei fast allen die Osterware zum halben Preis verkauft. Bis vor einigen Jahren reduzierte Kaufland die Ware sogar am Ostersonnabend. Penny setzt seine Osterware am Sonnabend um 20 Prozent runter.

Egal ob mit Rabatt oder nicht: Für alle, die erst spät fürs Nest einkaufen, kann der österliche Einkauf zum Glücksspiel werden. Es gibt eben nur noch das, was übrig ist.