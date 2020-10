Wenn in einer Poststelle die vom Versender bezahlte Alterssichtprüfung nicht vorgenommen werden kann, werden entsprechende Sendungen nicht rausgegeben. (Jörg Carstensen /dpa /lnw)

So etwas hat Andreas Rohde aus Bremen-Hemelingen auch noch nicht erlebt. Im Internet hat er Zubehör für seine E-Zigarette bestellt. Eigentlich sollte ihm das Päckchen vergangenen Freitag zugestellt werden. „Leider war ich da gerade nicht in meiner Wohnung, als der Bote die Sendung liefern wollte“, sagt er. Also landete das Päckchen in der Postfiliale im Schreibwarenladen „Federzeug & Post“ an der Hemelinger Bahnhofstraße.

Dort ging Rohde Montag hin, um die Sendung abzuholen. Die Postfiliale musste er allerdings mit leeren Händen verlassen: Denn die Mitarbeiterin wollte ihm das Päckchen nicht geben, obwohl es direkt vor Rohdes Augen lag. Da es sich um Tabakutensilien handelte, war es notwendig, nachzuprüfen, ob der Empfänger schon volljährig ist. Diese sogenannte Alterssichtprüfung schlug aber fehl. Dabei ist Andreas Rohde 61 Jahre alt. Wer diese Geschichte hört, der denkt vielleicht: Dieser Mann muss sich außergewöhnlich gut für sein Alter gehalten haben.

Das Problem lag jedoch am Computersystem von DHL, wie die Mitarbeiterin in der Postfiliale erklärte. Dessen Alterssichtprüfung funktionierte nicht. Und deshalb händigte die Frau das Paket nicht aus. Also versuchte es Rohde erneut am Dienstag – womit der Mann einen weiteren Tag über seiner Volljährigkeit lag. Doch an der Hemelinger Bahnhofstraße hieß es wieder: „Es besteht immer noch das Problem mit der Alterssichtprüfung.“ Rohde verärgerte das. Schon wieder sah er sein Päckchen vor seinen Augen stehen und durfte es wieder nicht mit nach Hause nehmen. Woran lag das? DHL-Sprecherin Maike Wintjen sagte: „Da können wir uns nur entschuldigen. Wir haben Probleme mit unserem Buchungssystem gehabt.“ Das habe dazu geführt, dass in den Postfilialen die Mitarbeiter die sogenannte Alterssichtprüfung nicht vornehmen konnten.

Wintjen bittet um Verständnis: „Wenn ein Absender eine Altersprüfung bei uns einkauft, dann müssen wir auch dafür sorgen, dass sie auch durchgeführt wird. Es geht dabei darum, Missbrauch vorzubeugen sowie den Schutz von Minderjährigen.“ Beim Inhalt solcher Sendungen handele es sich oft um Alkohol. Die Sprecherin ergänzt: „Im aktuellen Falle ist das blöd für den Kunden, vor allem wenn das gleich an zwei Tagen passiert.“ Es helfe da auch nicht, wenn der Kunde einfach eine Kopie seines Personalausweises abgebe, um die Überprüfung des Alters nachzuholen, wenn das Computersystem wieder läuft. „Zwar kann sich der Mitarbeiter vor Ort den Ausweis zeigen lassen, es gibt für ihn aber keine Möglichkeit, eine andere Buchung vorzunehmen.“ Wenn dabei etwas schief laufe, könne am Ende sogar der Mitarbeiter haftbar gemacht werden.

Ist dieser Mann volljährig? Das DHL-System konnte auf die Frage nicht antworten: Es schlug nämlich bei der Alterssichtprüfung für dieses Päckchen mit Tabakutensilien fehl. (Florian Schwiegershausen)

Völlig richtig gehandelt

So weist die DHL-Sprecherin darauf hin, dass die Mitarbeiterin in der Postfiliale völlig richtig gehandelt habe: „Für den Kunden ist das natürlich sehr unglücklich.“ Eine Alternative hätte sein können, dass dem Kunden das Päckchen nochmals per Bote zugestellt wird. Das weiß auch Andreas Rohde, dass die Zusteller mobil das Alter des Empfängers überprüfen können. Allerdings greift hier laut Wintjen wiederum eine Corona-Regelung: „Wir wollen vermeiden, dass Kunden in Sorge sind, dass sie sich über unsere Mitarbeiter anstecken können.“ Daher sollen die Sendungen nach einem Zustellversuch direkt in eine Filiale gehen. Eine ähnlich strenge Handhabe wie bei der Altersprüfung haben die Deutsche Post und DHL auch beim Post-Ident-Verfahren, wenn der Bote beispielsweise eine neue SIM-Karte für das Smartphone bringt. Selbst die Ehefrau des Empfängers darf diese nicht annehmen.

Der Serverausfall bei DHL ging aber offenbar weit über die Prüfung des Alters hinaus. Denn auch Mittwoch berichteten DHL-Kunden auf der Internetseite „Allestörungen.de“ noch von technischen Einschränkungen. Die betrafen fehlende Anzeigen bei der Sendungsverfolgung oder auch Probleme bei der Erstellung von Versandetiketten über die Internetseite. Andere konnten sehen, dass ihre Sendung in einer Packstation angekommen war, auf den Abholcode warteten sie jedoch vergeblich. Eine Kundin bekam immer wieder die Fehlermeldung: „502 Bad Gateway – openresty“.

Am Mittwochabend versuchte es Andreas Rohde bei DHL über Facebook und erhielt Antwort: „Dort schrieb mir eine Nicole, dass sie leider eine technische Störung hatten, diese aber inzwischen wieder behoben sei.“ Damit hatte die Frau namens Nicole recht: Am Donnerstagnachmittag liefen die Computer wieder konstant. Darüber waren auch die Mitarbeiterinnen der Postfiliale „Federzeug & Post“ in Hemelingen sehr erfreut.

Als Andreas Rohde in den Laden kam, verlief der Check des Alters problemlos, der beim Scan der Sendung zwecks Aushändigung direkt vermerkt werden konnte. Mit einer knappen Woche Verspätung hat Rohde das Päckchen mit den Utensilien für seine E-Zigarette. Er sagte: „Da kann man mal sehen, wie dort heutzutage alle auf den Computer angewiesen sind. Wenn es eine solche Störung gibt, läuft gleich nichts mehr.“ Nach all diesem Ärger wird der 61-Jährige nun in Ruhe eine rauchen.