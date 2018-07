Aufwärtstrend: Am Flughafen in Bremen starten und landen wieder mehr Passagiere. (Christina Kuhaupt)

Am Bremer Flughafen ist die Zahl der Passagiere im ersten Halbjahr um fünf Prozent gestiegen. In der Stadt landeten und starteten bis einschließlich Juni insgesamt mehr als 1,2 Millionen Flugreisende. Das gab der Hans-Koschnick-Airport am Dienstag bekannt. In den vergangenen Jahren sank dagegen die Zahl der Reisenden bisher: 2017 lag das Passagieraufkommen bei 2,54 Millionen, im Rekordjahr 2014 waren es noch 2,77 Millionen. Der Flughafen in Hannover steigerte die Fluggastzahl im ersten Halbjahr nach eigenen Angaben sogar um 7,8 Prozent auf 2,76 Millionen Passagiere. Die ersten sechs Monate waren in der Geschichte der Deutschen Flugsicherung bisher die verkehrsreichsten.

Insgesamt 45 Ziele in 21 Ländern können von Bremen aus angesteuert werden, darunter nun auch Zadar in Kroatien, Eilat-Owda in Israel und Fés in Marokko. Im Sommer fliegen die Airlines internationale Drehkreuze wie München, Frankfurt und Istanbul sowie auch Stuttgart öfter an. Am häufigsten geht es für Bremer Passagiere allerdings weiter nach Mallorca – derzeit mit 23 Flügen in der Woche.