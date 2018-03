Photo Dose betreibt in Bremen ein großes Labor. In Zukunft will das Traditionshaus sich auf das Onlinegeschäft konzentrieren. (Frank Thomas Koch)

Das Bremer Traditionshaus Photo Dose verkauft fast alle seine Filialen. Nur ein Geschäft in Horn-Lehe soll noch im Unternehmen verbleiben. "Unser Konzept ist die Bilddienstleistung – und die ist digital", sagte Geschäftsführer Nick Dose zur Entscheidung. Er führt das Haus mit 120 Jahren Geschichte in vierter Generation und freut sich über die Transaktion.

Zwei Bremer Läden schließen

Foto Gregor aus Köln übernimmt sechs der noch zehn Läden von Photo Dose. Die Gruppe besitzt bereits Läden auch in Hamburg, Hannover und München. Die Standorte in Bremen-Nord, in der Neustadt, in Oldenburg und zwei Standorte in Hamburg sollen dagegen aufgegeben werden. Radio Bremen hatte zunächst über die Übernahme berichtet.

Mehr zum Thema Schmuck statt Schnappschuss Bei Photo Dose in Bremen hat sich das Geschäft in den vergangenen Jahrzehnten dramatisch gewandelt. mehr »

Nick Dose hält den Verkauf für die richtige Entscheidung, um für die Zukunft gewappnet zu sein. In Spitzenzeiten betrieb Photo Dose 120 Geschäfte in Norddeutschland. Doch die Digitalisierung hat das Geschäft der gesamten Branche immens verändert.