Plan B für OTB scheitert in der Bürgerschaft

Peter Hanuschke

Schwerlast statt nur Windkraft über ein neues Terminal in Bremerhaven – die CDU-Fraktion wollte diese Alternative per Studie prüfen lassen. Warum ihr Antrag dazu in der Bürgerschaft durchgefallen ist.