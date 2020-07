Firmenchef Ingo Heitmann vor einem Wohnwagenvorzelt.. (Karsten Klama)

Ingo Heitmann ist ein Mann mit hanseatischem Geschäftsverständnis und einem gewissen Understatement. Dem in der Wirtschaftswelt oft immer noch vorherrschenden Glauben an unbegrenztes Wachstum hängt der geschäftsführende Gesellschafter der Planenherstellungsfirma Neubauer ebenso wenig an wie einem allumfassenden Führungsanspruch seines Unternehmens. „Kein Wachstum um jeden Preis“ und „Wir müssen nicht unbedingt überall die Nummer eins sein“ sind für den gelernten Groß- und Außenhandelskaufmann betriebswirtschaftliche Maximen, die nichts mit mangelnder Qualität der Produkte und Dienstleistungen oder fehlender Leistungsbereitschaft der 22 Mitarbeiter zu tun haben. Stattdessen lebt man hier Zurückhaltung, Verlässlichkeit und eine gewisse Gediegenheit als Firmenphilosophie.

„Schon die Wirtschaftskrise 2008/2009 hat doch gezeigt, dass man auch zurückgehen können muss“, betont Heitmann beim Gespräch in seinem geräumigen Büro am ­Neubauer-Firmensitz. Eine Maßgabe, die in Corona-Zeiten mit massiven Geschäftseinbrüchen weltweit noch mehr gelten dürfte als sonst.

Im Mahndorfer Gewerbegebiet setzt das produzierende mittelständische Familienunternehmen auf Vielfalt und eine breite Produktaufstellung. Etwa 60 Prozent des Firmenportfolios sind Planen für Lkw, 30 Prozent maßgeschneiderte Vorzelte, der Rest besteht aus Spezialanfertigungen von Planen und Folien für Gewerbe und Industrie, den privaten Gebrauch in Haus und Garten sowie Schiffsabdeckungen.

Vor dem Gespräch bittet Ingo Heitmann, 47 Jahre alt, randlose Brille, Strickjacke mit Firmenlogo, in einen Showroom im ersten Stock des Gebäudes. Eintritt in die Welt der Dauercamper. Seit dem Campingboom ab den 1950er-Jahren sind Zelte allgemein, seit den späten 1970er-Jahren sogenannte frei stehende Wohnwagenvorzelte ein Verkaufsrenner bei Neubauer. In Gesellschaft von Schaufensterpuppen in Blaumann oder weißem Rock stehen in einem lang gezogenen Raum mehrere Vorzeltmodelle, die in Größe, Stabilität und Ausstattung fast wie kleine Häuser wirken. „Die Preisspanne liegt zwischen gut 3000 und 30.000 Euro“, erklärt Geschäftsführer Heitmann.

Vom Nordwesten Deutschlands bis hoch nach Dänemark

Ob mit Aluminium- oder Holzgestänge, Pult- oder Giebeldach, Zelte mit Erker, Fenster mit Thermopenverglasung, mit Gardinenstangen, Jalousien oder Rollläden – der Behaglichkeit für „sesshaft gewordene Camper nach der Reisephase“, wie Heitmann es ausdrückt, sind hier keine Grenzen gesetzt. Selbstredend, dass die Firma Neubauer neben der Planenherstellung auch die nicht ganz unkomplizierte Montage der kompletten Vorzelte übernimmt. Einzugsgebiet ist der Nordwesten Deutschlands bis hoch nach Dänemark.

1945 wurde das Unternehmen von Gustav Adolf Neubauer in der Bremer Neustadt gegründet. Mit schweren, selbst genähten Leinen- und Baumwolltüchern für den Zeltbau ging es nach dem Krieg los. Später kam PVC-Kunststoff für die Produktion von Lkw-Planen hinzu. Das ist heute der Hauptanteil am Geschäft des Unternehmens mit einem Jahresumsatz im unteren einstelligen Millionenbereich.

Hinter einer Metalltür im ersten Stock führt eine Treppe nach unten in den Produktionsbereich von Neubauer, zwei Werkshallen mit einer Gesamtfläche von 2500 Quadratmetern. Auf langen Tischen von circa drei mal zwölf Metern liegen die Planen aus beidseitig mit PVC beschichtetem Polyestergewebe.

Die Plane ist Teil der Ladungssicherheit

Hier werden sie mit Haken, Ösen, Verschlüssen oder Laufrollen versehen, ob mit dem Heißluftschweißgerät oder wie früher mit der Nähmaschine. „Mit allem, was nötig ist, um sie am Lkw zu befestigen. Die Plane ist Teil der Ladungssicherheit“, erklärt Ingo Heitmann, dessen Vater schon in führender Position bei Neubauer war und der vor seiner Berufung zum Geschäftsführer im Jahr 2006 selbst alle handwerklichen Stationen in Produktion und Montage durchlaufen hat.

Neubauer liefert als Planenkonfektionsbetrieb an kleinere und mittlere Fahrzeugbauer und Speditionen in der Region, die auf speziellen Kundenwunsch arbeiten. Im Gegensatz dazu werden Planen mit immer gleichen Maßen für große Hersteller von Lkw-Trailern wie Schmitz-Cargobull oder Krone in Osteuropa, vor allem in Polen, von Großkonfektionären in Serie produziert.

Statt hier im Konzert der Großen mitspielen zu wollen und Ware sozusagen von der Stange und international zu produzieren, setzt man bei Neubauer lieber auf die Herstellung am Standort Bremen und bedient auch kleinere Privatkunden mit sehr individuellen Anforderungen. Ein Spezialgeschäft sind zum Beispiel Bootsverdecke, sogenannte Persenninge, die ein Mitarbeiter in reiner Handarbeit herstellt. „Im Bootsbereich ist ja nichts grade“, sagt Ingo Heitmann über dieses besondere Angebot.

Und vielleicht ist es auch grade diese Art der Produkt- und Dienstleistungsvielfalt, die Neubauer bisher vor zu großen Einbußen durch die Corona-Krise bewahrt hat. Natürlich habe man starke Rückgänge, besonders im Bereich der Lkw-Planen, berichtet Ingo Heitmann. Auf Kurzarbeit konnte sein Betrieb bisher trotzdem verzichten, auch Förderungen vom Staat hat Neubauer noch nicht beantragt. „Da muss man jonglieren können“, sagt Ingo Heitmann mit hanseatischer Abgeklärtheit.