Bremen. Während der Neuwagenmarkt im vergangenen Jahr, wie berichtet, einen Rückgang von bundesweit etwa 20 Prozent verzeichnete, ging der Gebrauchtwagenmarkt nur um 2,4 Prozent zurück. Und in Bremen gab es bei den Pkw mehr Besitzerwechsel. Das geht aus den Zahlen des Kraftfahrt-Bundesamtes hervor. Demnach gab es mit 50.638 Fahrzeugen 1138 mehr Besitzumschreibungen von Pkw als im Jahr 2019. In Niedersachsen beträgt 2020 der Rückgang 3,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als die Zahl auf dem Gebrauchtwagenmarkt absolut bei 799.623 Fahrzeugen lag. Laut Angaben von Karl-Heinz Bley, dem Präsidenten des Kfz-Landesverbandes Niedersachsen-Bremen, habe sich der Gebrauchtwagenmarkt nach den starken Einbrüchen infolge des ersten Lockdowns von März bis Mai im Zeitraum ab Juni mit zum Teil zweistelligen Wachstumsraten gut erholt. Die Verkäufe seien ein unerwartet gutes Jahresergebnis in einem Autojahr, das im Gebrauchtwagengeschäft „eine Berg- und Talfahrt ohne Beispiel“ hinlegte, sagte Bley. So hatte das Minus gegenüber dem Vorjahr im Mai kumuliert noch bei minus 12,8 Prozent in Bremen gelegen. Danach habe es in Bremen eine große Aufholjagd stattgefunden.

Wie dynamisch der Markt sei, habe der Dezember gezeigt. Trotz des zweiten Lockdowns gab es in Bremen ein Plus von 6,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat gab. In Niedersachsen lag das Plus bei 4,5 Prozent. „Junge Gebrauchte laufen seit Wochen wirklich sehr gut“, sagt auch Hans Jörg Koßmann, Obermeister der Kraftfahrzeug-Innung Bremen. Diese Entwicklung habe sich im neuen Jahr fortgesetzt. Dieser Trend könne dazu führen, dass die Auswahl an jungen Gebrauchten in den nächsten Wochen spürbar geringer werde. Bley sieht als Grund für die schnellere Erholung des Gebrauchtwagenmarktes die teilweise beschränkte Lieferfähigkeit von Neuwagen. In Folge hätten sich viele Kaufinteressenten alternativ nach jungen Gebrauchtwagen umgesehen.