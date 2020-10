Überraschung im Briefkasten: Vonovia-Mieter haben nach erfolgreicher Klage nun eine Mieterhöhung erhalten. (Udo Meissner)

Einige Bremer Mieter des Wohnungskonzerns Vonovia sind in den vergangenen vier Jahren gegen eine Mieterhöhung vorgegangen. Zuletzt waren damit im Februar drei Mieter vor dem Bremer Landgericht erfolgreich und erhielten das zu viel gezahlte Geld zurück. Aber jetzt erhielten sie wieder Post von Vonovia – mit einer Mieterhöhung, die zum Teil nach eigenen Angaben so hoch war, wie die Summen, gegen die sie über eineinhalb Jahre vor Gericht vorgegangen waren.

Es geht um Mieterhöhungen infolge einer energetischen Modernisierung. Hierfür konnte der Vermieter elf Prozent der Kosten auf die Miete umlegen. Das führte in einigen Fällen in Bremen dazu, dass die Kaltmiete um knapp 40 Prozent anstieg. Seit 2019 dürfen Vermieter noch acht Prozent der Modernisierungskosten auf die Jahresmiete umlegen. Zusätzlich darf die Miete nach Sanierungsarbeiten innerhalb von sechs Jahren nicht mehr als drei Euro pro Quadratmeter steigen.

Damals ging eine Reihe der Bremer Vonovia-Mieter juristisch gegen diese Erhöhungen vor. Einige Fälle gehen laut ihrem Rechtsanwalt Valentin Weiß bis ins Jahr 2016 zurück. Für die Mieter waren die Kosten der energetischen Modernisierung nicht ausreichend aufgeschlüsselt und erläutert. Da es vom Bremer Amtsgericht grundsätzlich in die nächste Instanz ging, waren am Bremer Landgericht die Erste und die Zweite Zivilkammer mit zahlreichen Verfahren beschäftigt.

Neue Urteile vom Bundesgerichtshof

Nun sieht sich Vonovia bei ihren Mietererhöhungen infolge einer energetischen Modernisierung im Recht und beruft sich dabei auf ein Urteil des Bundesgerichtshofs (BGH) vom Juni (Aktenzeichen VIII / ZR 55/19). Hier hat der BGH einer Revision zu einem Urteil des Bremer Landgerichts (Az. 7C 65/18) zugestimmt und verweist das Verfahren jetzt zurück in die Hansestadt an die Zweite Kammer.

Vonovia-Sprecherin Panagiota-Johanna Alexiou sagte: „Wir begrüßen die Entscheidung des Bundesgerichtshofs, die uns bestätigt, dass unsere Ankündigungsschreiben nicht zu beanstanden sind und wir damit unsere Mieterinnen und Mieter transparent und klar über anstehende Modernisierungsmaßnahmen informieren.“ Der BGH habe darüber hinaus klargestellt, dass die Mieter ausreichend Informationen darüber erhielten, was sie nach einer energetischen Modernisierung an Energie und Heizkosten einsparten.

Der Bremer Anwalt Weiß sieht in dieser BGH-Entscheidung allerdings nicht gerechtfertigt, dass alle seine Mandanten nun eine Mitteilung über die Erhöhung der Mietkosten erhalten haben: „In diesem BGH-Verfahren ging es darum, den Zugang zu einer Wohnung zu ermöglichen, in der modernisiert werden sollte.“ Gegen die neuen Mieterhöhungen wollen demnach bereits zehn Mandanten von Weiß vorgehen. Über die Entwicklung kann der Anwalt nach eigenen Angaben noch nichts sagen, er ist aber der Ansicht: „Nach wie vor sind die Modernisierungsmieterhöhungen jedoch mit großer Wahrscheinlichkeit materiell unwirksam.“

Die genannte BGH-Entscheidung hat nach Ansicht des Juristen hier überhaupt keine Tragweite. Er bezieht sich lieber auf ein anderes BGH-Urteil (Aktenzeichen VII ZR 81/19), das sich ebenso mit der energetischen Modernisierung beschäftigt. Da hatte der Bundesgerichtshof entschieden: Erneuern Vermieter noch funktionstüchtige, aber schon in die Jahre gekommene Bauteile und Einrichtungen, dürfen sie dem Mieter nicht die vollen Kosten aufbürden (Az. VIII ZR 81/19).

Vor einer Erhöhung muss der Anteil herausgerechnet werden, der der Instandhaltung dient. Sonst würde dem Vermieter die Möglichkeit eröffnet, ohnehin in naher Zukunft anfallende Kosten durch „Vornahme der Modernisierung kurz vor 'Fälligkeit' der Erhaltungsmaßnahmen auf den Mieter abzuwälzen“. Weiß erläutert: „Die bereits abgelaufene Lebensdauer der alten, aber noch funktionsfähigen ausgetauschten Teile, nämlich Fenster und Türen sowie Haustüren, wurde nicht berücksichtigt.“

Hier sei der Vermieter vollständig beweispflichtig, „auch in der Konstellation einer negativen Feststellungsklage des Mieters“, ergänzt der Fachanwalt. Der BGH sieht im Urteil eine teilweise Wirksamkeit einzelner Modernisierungen. Doch für die Bremer Mieter, die Weiß vertritt, kommt das laut Ansicht des Anwalts nicht infrage: „Vorliegend scheitert dies schon daran, dass es an einer Aufschlüsselung der Vonovia für die einzelnen Gewerke mangelt und genau dies von dem Bremer, dem Stuttgarter und dem Hamburger Landgericht moniert wird.“

In diversen Verfahren vor dem Bremer Landgericht gegen die Mieterhöhungen hatten die Richter der Ersten und der Zweiten Zivilkammer immer wieder kritisiert, dass die Kosten, mit denen Vonovia die Erhöhung begründet, nicht detailliert genug nach den einzelnen Gewerken spezifiziert seien. Bei einer Anhörung im Januar bezüglich dreier Verfahren sagte der Vorsitzende Richter der Ersten Zivilkammer am Bremer Landgericht, Andreas Helberg: „Bei einer energetischen Modernisierung müssen die Kosten für die Mieter nachvollziehbar, ohne große Kenntnisse dafür haben zu müssen, in die einzelnen Gewerke aufgeschlüsselt werden.“

Der Wohnungskonzern hatte im April gegenüber dem WESER-KURIER angekündigt, dass er neue Schreiben an die Mieter beabsichtige. Vonovia-Sprecherin Alexiou sieht ihr Unternehmen im Recht: „Damit hat der BGH zum zweiten Mal die formellen Voraussetzungen unserer Modernisierungsankündigungsschreiben bestätigt.“ Auf die Bremer Zivilkammern kommt hier also wieder Arbeit zu. Valentin Weiß wundert sich, dass gegen die Mieterhöhungen ab 2016 nicht mehr Mieter vorgegangen sind: „Man kann davon ausgehen, dass die Vonovia jedem dieser Mieter zwischen 3000 und 6000 Euro schuldet.“