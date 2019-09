In einem mehr als 100 Jahre alten Gebäude in Schwachhausen immer auf der Suche nach Innovationen: Arne Kruse (links), Vorstandsvorsitzender der Unternehmensberatung Orbitak schließt sich mit Frank Lenk und seiner PR-Agentur Lenk Communications zusammen. (Bernd Kramer)

Bremen. Seit einigen Jahren schon haben die PR-Agentur Lenk Communications und die Unternehmensberatung Orbitak am Schwachhauser Ring die gleiche Adresse im Haus der Innovationen. Nun gehen die Firmen den nächsten Schritt und werden eins: Die Agentur ist künftig ein Teil der Unternehmensberatung, und Frank Lenk wird Mitglied im Vorstand.

Er und der Orbitak-Vorstandsvorsitzende Arne Kruse wollen in Zukunft unternehmerisch gemeinsame Wege gehen. Großes Potenzial sehen sie beispielsweise im Change-Management – wenn es also darum geht, Prozesse innerhalb eines Unternehmens zu verändern. Dazu gehört unbedingt eine gute interne Kommunikation, um dabei auch die langjährigen und vielleicht leicht skeptischen Mitarbeiter mitzunehmen. „Schnittmengen gibt es bereits beim Marketing, wo wir gut zusammenpassen“, sagt Kruse.

Unternehmertour in die Niederlande

Er als Diplom-Ingenieur und Wirtschaftswissenschaftler und der PR-Mann Lenk haben bereits Ideen, was sie gemeinsam voranbringen wollen. So organisiert das Unternehmen jetzt noch für September – losgelöst vom Kammern und Verbänden – eine kurze Delegationsreise in die Niederlande in die Region Groningen unter dem Motto „Unternehmerbus“. „In der Ems-Region gibt es viele spannende Dinge, die für Unternehmen auf beiden Seiten der Ländergrenzen interessant sind“, sagt Lenk. Für die Teilnehmer ist die Tour kostenlos. Mit dabei sind Vertreter der bremischen Wirtschaft, es gibt nur noch wenige freie Plätze. Vor Ort besteht die Möglichkeit, sich mit Unternehmern auszutauschen und die Firmen auch zu besichtigen.

Orbitak agiert als Unternehmensberatung weltweit und unterstützt Kunden beispielsweise dabei, neue Märkte zu erschließen. Vorstandschef Kruse ist immer auf der Suche nach dem nächsten großen „Ding“, das für die Wirtschaft interessant sein könnte. So gründete er mit dem Landmaschinenhersteller Krone bereits das Joint-Venture Rytle. Dieses stellt das Elektro-Lastenrad Movr her, das auch schon einen Prototypen für den Paketdienstleister UPS hergestellt hat. Mit den Rädern sollen die Pakete auf der letzten Meile zugestellt werden.

Wenn Kruse in Zukunft sein nächstes großes Projekt in Angriff nimmt, soll das künftig von Anfang an vernünftig kommuniziert werden. Dafür will Frank Lenk mit seiner langjährigen Erfahrung als PR-Berater sorgen. Perspektivisch soll das Unternehmen 30 Mitarbeiter haben.