1,6 Millionen Schiffscontainern haben die vier P&R-Firmen an etwa 54.000 Anleger verkauft. Lasut einem Zwischenbericht des Insolvenzverwalters gibt es tatsächlich aber 600.000. (Christian Charisius)

Es deutet immer mehr darauf hin, dass es sich bei der P&R-Pleite um den größten Anleger-Skandal in Deutschland handelt: Betroffen sind insgesamt 54.000 Aktionäre, die den Container-Leasing- und Vertriebsfirmen der Investmentgesellschaft P&R in Grünwald bei München 3,5 Milliarden Euro anvertrauten. Die Unternehmen stellten, wie berichtet, im März einen Antrag auf Insolvenz.

Ob die Anleger überhaupt einen Teil ihres Gelder zurückbekommen, ist weiterhin offen. Unklar ist auch, ob die Container, die die Anleger neu kauften und durch die P&R-Gesellschaften vermieten ließen, nicht tatsächlich uralte Boxen waren oder womöglich nur auf dem Zettel existierten. P&R hat nach eigenen Angaben zuletzt etwa 1,6 Millionen Containereinheiten betreut. Wo, wie viele und in welchem Zustand es überhaupt Container gibt, damit hat sich Insolvenzverwalter Michael Jaffé beschäftigt.

Der Zwischenbericht ist ernüchternd, die Staatsanwaltschaft hat bereits die Ermittlungen aufgenommen. Nach Angaben Jaffés und der Staatsanwaltschaft steht den 1,6 Millionen Schiffscontainern, die über vier zu der Gruppe gehörende Verwaltungsgesellschaften an rund 54.000 Anleger verkauft wurden, eine Flotte von nur rund 600.000 tatsächlich vorhandenen Containern gegenüber. Sämtliche Angaben müssten allerdings noch überprüft werden. Der "Fehlbestand" habe sich seit dem Jahr 2007 kontinuierlich aufgebaut, erklärte die Staatsanwaltschaft.

Eröffnung des Insolvenzverfahrens noch offen

"Im Rahmen des Ermittlungsverfahrens wird die strafrechtliche Verantwortlichkeit hinsichtlich der Beschuldigten in Bezug auf jeden Anleger von Amts wegen geklärt werden", heißt es. Angesichts des großen Umfangs des Verfahrens hat die Behörde eine Arbeitsgruppe "Container" gebildet. Die Ermittler haben nach Angaben einer Sprecherin eine größere Zahl von Beschuldigten im Visier.

Die Staatsanwaltschaft München I hat deshalb jetzt Ermittlungen unter anderem wegen Betrugsverdachts gegen frühere und heutige Geschäftsführer aufgenommen. Was Geschädigte momentan tun können - in Bremen und Niedersachsen soll es ein paar Tausend geben – oder lassen sollten, darüber informiert der Insolvenzverwalter auf der extra eingerichteten Internetseite www.frachtcontainer-inso.de. Dort erhalten Anleger und Gläubiger Hinweise zum Stand und Antworten auf ihre Fragen.

Auf der Internetseite erfährt man unter anderem, dass eine Forderungsanmeldung erst nach Eröffnung des Insolvenzverfahrens möglich ist. Wann das Verfahren eröffnet wird, ist allerdings noch offen. So ist auf der Internetseite von der ersten Phase des Insolvenzverfahrens die Rede, die "angesichts der Größe des Unternehmens einige Zeit in Anspruch nehmen wird, da sehr viele verschiedene und komplizierte Vorgänge ermittelt und analysiert werden müssen." Eine genaue Zeitangabe sei derzeit nicht möglich. Diese erste Phase könne wenige Monate dauern.

Jaffé rief die Anleger dazu auf, Ruhe zu bewahren, und die Fortschritte in den einzelnen Insolvenzverfahren abzuwarten. "Wir tun alles dafür, um den Schaden der Anleger so gering wie möglich zu halten, dies setzt aber voraus, dass sich die Beteiligten trotz der schwierigen Situation im eigenen wirtschaftlichen Interesse rational verhalten." Trotz der enormen Differenz zwischen verkauften und vorhandenen Schiffscontainern stellten letztere einen "substanziellen Wert" dar.

Es gelte nun, die Miet- und die späteren Verkaufserlöse für eine bestmögliche Befriedigung der Ansprüche der Anleger zu sichern und zu realisieren. Das P&R-Geschäftsmodell war dagegen einfach: Die Container wurden von den Anlegern gekauft und einige Jahre an Leasinggesellschaften und die Transportindustrie vermietet, die Anleger erhielten während der Laufzeit Mietzahlungen und hatten die Aussicht, dass die P&R-Firmen die Container am Ende der Vertragslaufzeit zurückkaufen.

Das Geschäftsmodell setzte jahrzehntelang auf eine immer steigende Nachfrage nach Containern – dass das nicht aufgeht, war eine Frage der Zeit: Der Markt ist seit ein paar Jahren quasi gesättigt. Hinzu kam, dass P&R ab 2012 trotz fallender Weltmarktpriese Container verkauft hat, "um die Mieten zu zahlen und Rückkäufe zu tätigen, mithin die hohen Rückzahlungen in diesen Jahren an die Anleger darzustellen", wie das Insolvenzverwalter-Team laut "Handelsblatt" feststellte. Besonders 2016 und 2017 habe es verstärkt solche Notverkäufe gegeben.

Schwerwiegende Mängel in Verträgen

Nach Einschätzung des Bremer Rechtsanwalts Jan-Henning Ahrens werden die meisten Anleger damit rechnen müssen, dass ihr Kapital höchstwahrscheinlich verloren ist. „Die von uns geprüften Verträge zeigen, dass die Anleger überwiegend nicht Eigentümer der von ihnen finanzierten Container geworden sind.“ Die Verträge zwischen Anlegern und den P&R-Gesellschaften weisen nach Ansicht des Fachanwalts für Bank- und Kapitalmarktrecht schwerwiegende Mängel auf.

"Das würde dazu führen, dass zumindest für diejenigen, die seinerzeit nicht ausdrücklich ein Eigentumszertifikat angefordert hätten, auch kein Eigentum an den Containern übertragen wurde." Und ohne die konkrete Zuordnung sei nicht erkennbar, welche Container den jeweiligen Anlegern tatsächlich gehöre. Ahrens: „Das ist aber erforderlich, um einen gesetzlichen Eigentumsanspruch zu begründen, der die Position im Insolvenzverfahren erheblich stärken würde – etwa um über die weitere Verwendung der Container bestimmen zu können."

Anleger ohne entsprechendes Zertifikat hätten lediglich einen Anspruch an die Insolvenzmasse und würden deshalb nur quotal befriedigt. Er befürchtet allerdings, dass es für die P&R-Anleger am Ende wenig zu verteilen gibt. Nur etwa nur zehn Prozent der Anleger hätten darauf hingewirkt, Eigentumszertifikate zu erhalten. Laut Rechtsanwalt Ahrens können betroffene Anleger derzeit nur die zugesicherte Garantie-Miete einfordern oder ihren Schadensersatzanspruch zur Insolvenztabelle anmelden, sobald das Verfahren offiziell eröffnet ist.

Container sind versichert, solange sie vermietet sind

Unabhängig davon könnten aber Anleger, die über Vermittler ein Container-Direktinvestment getätigt haben, Schadensersatzansprüche geltend machen. Ahrens: „Egal, ob Bank oder Sparkasse, alle Anlagevermittler sind verpflichtet, das angebotene Produkt auf Plausibilität zu prüfen.“ Sie hätten ohne weiteres erkennen können, dass Anleger – wenn überhaupt – nur bedingt Eigentümer der Container wurden und hätten auf das rechtliche Problem hinweisen müssen.

„Allein daraus entsteht ein Schadensersatzanspruch gegen den Vertrieb“, sagt Ahrens. Anleger könnten somit die Rückzahlung des Kaufpreises verlangen, abzüglich der erhaltenen Mieten. Haften Anleger auch persönlich mit ihrem Privatvermögen für die Container? Dazu heißt es auf der Internetseite, dass dies aus heutiger Sicht unwahrscheinlich sei, wenn die Verwertung ungestört verlaufte: Theoretisch sei es zwar denkbar, dass Standgebühren oder durch die Container verursachte Schäden auch bei den Anlegern geltend gemacht werden könnten.

Dies sei in der Vergangenheit bei P&R jedoch noch nie geschehen. "Es ist das Ziel, die Mieteinnahmen zu sichern und die Container in einem geordneten und gegebenfalls auch langfristigen Prozess geordnet zu verwerten, um so die bestmöglichen Ergebnisse für die Anleger und Gläubiger zu erzielen." Solange die Container vermietet seien, seien sie auch versichert. "Die Fortsetzung des Betriebs setzt allerdings einen störungsfreien Ablauf und eine Verwertung im Rahmen geordneter Prozesse voraus."