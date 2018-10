Ben Lerch (rechts) ist der erste Kfz-Azubi für Hochvolttechnik. Nach einigen Wochen in der Berufsschule schraubt er nun im Betrieb von Ralph Orléa (links). Lerchs Lehrlingswart Basem Khan hält den Preis in der Hand, die Bremer Kfz-Innung erhalten hat. (Christian Kosak)

Ben Lerch ist so etwas wie ein Trendsetter. Der 16-Jährige hat im August seine Ausbildung zum Kfz-Mechatroniker in Lüssum beim Autohaus Orléa begonnen. Besonders dabei ist seine Zusatzausbildung für Hochvolttechnik. Mit Strommasten hat das aber nichts zu tun: Wenn Lerch in dreieinhalb Jahren fertig ist, kann er Elektroautos und Hybridfahrzeuge reparieren. Als normaler Kfz-Mechatroniker geht das nämlich nicht, weil man dann nur die Berechtigung hat, mit Stromspannungen bis zu 48 Volt zu hantieren.

Die ersten Wochen war Lerch in der Berufsschule, seit gut drei Wochen ist er nun im Betrieb in Bremen-Nord. Und die Arbeit macht ihm Spaß. Wie das mit der Hochvolttechnik ist, musste er seinen Freunden auch erst näher erklären. „Die finden das cool“, sagt der Auszubildende. Bei den orangefarbenen Kabeln kann eine Spannung von bis zu 100 Volt drin sein.

Die Bremer Kfz-Innung freut sich auch. Denn das Projekt, wie sie die Azubis für die Elektromobilität ausbildet, ist bisher einzigartig in der Bundesrepublik. Dafür wurde die Innung nun vom Deutschen Kraftfahrzeuggewerbe mit dem „Blauen Kalligraphen“ ausgezeichnet. Vertreter aller Kfz-Innungen Deutschlands stimmten auf ihrer Versammlung darüber ab, an wen der Preis gehen soll. Ausgezeichnet werden Projekte, die für eine positive Außenwirkung sorgen und eine entsprechende mediale Wahrnehmung.

Bei der Versammlung der Vertreter hatten die Bremer auch ein kurzes Video gezeigt, das erklärt, worum es geht. Dieses Video ist auch jetzt noch im Internet auf Youtube zusehen. Spätestens dieser Film hat die Innungsvertreter überzeugt und für die Auszeichnung gesorgt. Der Preis befindet sich nun beim Lehrlingswart der Kfz-Innung, Basem Khan, im Betrieb in der Neustadt und hat seinen Ehrenplatz direkt bei der Kundenannahme.

Lerch war der erste Azubi im Bereich der Bremer Kfz-Innung, der den Zusatz Hochvolttechnik macht. Zusätzlich zu seiner dreieinhalbjährigen Ausbildung wird er mit Elektromotoren, Batterien sowie Antriebs- und Umrichtertechnik vertraut gemacht. Die Kfz-Innung hat mit 15 Hochvolt-Azubis auch eine Klasse voll bekommen. Sie werden während ihrer Ausbildung aus einem Auto den Benzinmotor ausbauen und zu einem Elektrofahrzeug umbauen. Das werden sie in der Kfz-Abteilung im Kompetenzzentrum Handwerk tun. Hier besuchen Azubis aus allen handwerklichen Berufen regelmäßig Lehrgänge, die überbetrieblich stattfinden. Die Schulbänke stehen mitten in der Werkstatt, sodass die Azubis von Autos eingerahmt sind.

Mit einer Portion Humor

Was bundesweit einzigartig ist an diesem Projekt: Bei der Entwicklung dieses Schwerpunkts arbeitet die Kfz-Innung mit dem Fraunhofer-Institut in Bremen zusammen sowie mit dem Bremer Institut für Produktion und Logistik. Schirmherrin ist Bildungssenatorin Claudia Bogedan (SPD). Pro Azubi investiert die Bremer Kfz-Innung einen vierstelligen Betrag.

Lerchs Chef Ralph Orléa ist zufrieden mit seinem Starkstrom-Azubi. Über ein Praktikum bekam der junge Azubi Kontakt zum Autohaus. Vorher hatte er auch ein Praktikum im Modellbau gemacht. Aber an richtigen Autos zu schrauben, hatte ihn am Ende mehr begeistert. Und was hat Lerch seit seinem Ausbildungsstart gelernt? „Im Motor nicht bei Orange anfassen“, witzelt der Azubi. Die Portion Humor kommt während der Ausbildung also auch nicht zu kurz.