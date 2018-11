Hier sind die besten Abiturienten und Azubis 2018, die im Park-Hotel von der Karl-Nix-Stiftung geehrt wurden - in Anwesenheit von Wissenschaftssenatorin Eva Quante-Brandt (rechts).

Die Bremer Karl-Nix-Stiftung hat am Freitag wieder die Jahrgangsbesten aus den verschiedenen Schulstufen und Ausbildungsberufen der Hansestadt ausgezeichnet.

Bei der Preisverleihung im Dorint Park-Hotel Bremen würdigte der Vorstandsvorsitzende der Stiftung, Jens-Uwe Nölle, die hervorragenden

Leistungen der jungen Menschen. Bei den ausgelernten Azubis werden jeweils die besten mit Abitur, mit Realschulabschluss und mit Hauptschulabschluss geehrt.

Stellvertretend für alle Preisträger hat die Stiftung in diesem Jahr zwei Geehrte hervorgehoben. Zum einen ist da Lina Klein. Sie hat an der Erwachsenenschule in Bremen ihr Abitur gemacht. Sie erreichte 879 von 900 möglichen Punkten und hat jetzt begonnen, in Essen Wirtschaftspsychologie zu studieren. Zum anderen ist da Jacob Florian Goes. Er hat sein Abitur mit 1,0 am Gymnasium an der Hamburger Straße bestanden. Dabei hatte er am Ende 887 von 900 Punkten. Vor vier Wochen hat an der TU München sein Informatik-Studium mit dem Schwerpunkt Games Engineering begonnen. Er hielt bei der Verleihung auch die Rede und forderte, dass sich im Bremer Bildungssystem etwas ändern müsse. Mehr Geld für die Schulen sei zwar gut und schön, aber das allein sei nicht die Lösung: „Die Qualität des Unterrichts hängt stark von den Lehrern ab.“ Gleichzeitig stellte er zum Schluss aber für sich persönlich fest: „Alle Unterrichtsstunden haben sich gelohnt.“

Kritik an Bremens Bildungsqualität

Der Vorstandsvorsitzende der Stiftung, Jens-Uwe Nölle, appellierte eindringlich an den Bremer Senat, die finanziellen Mittel für den digitalen Ausbau der Schulen und das Bildungssystem insgesamt zu erhöhen. „Bildung im digitalen Zeitalter ist ein hohes Gut, zumal junge und gut ausgebildete Menschen dringend in allen Bereichen unserer Gesellschaft gebraucht werden“, ermahnte er die Politik in Anwesenheit von Wissenschaftssenatorin Eva Quante-Brandt (SPD). Sie war kurzfristig eingesprungen für die erkrankte Bildungssenatorin Claudia Bogedan (SPD). Nölle kritisierte, dass es Bremen nicht schaffe, im Bildungsbereich die Mindeststandards zu erfüllen. Er lobte auf der einen Seite die Initiative, dass es an 19 Bremer Grundschulen nun eine Stunde Mathe mehr gibt, gerade für Schüler, die dort Nachholbedarf haben. Gleichzeitig kritisierte er aber: „Für zusätzliche Deutschstunden ist dann aber wohl kein Geld mehr dagewesen.“

Die Senatorin Quante-Brandt erwiderte in ihre Rede, dass Bremen zweifelsfrei besser werden müsse und daran arbeite: „Wir wollen mehr Geld ins Bildungssystem investieren. Wir wollen dabei alle Zugänge stärken.“ Woran alle arbeiten müssten, ist, dass sowohl die akademische als auch die berufliche Bildung die gleiche Wertschätzung erhalten. In diesem Sinne lobte sie den Preis, weil Karl Nix verfügt hatte, dass hier Azubis geehrt werden mit allen Bildungsabschlüssen.

Der Kaufmann Karl Nix wollte mit der Gründung der Stiftung ein Zeichen setzen und brachte dazu sein ganzes Vermögen ein. Nix war bis zu seiner Pensionierung der Bremer Niederlassungsleiter der Esso AG. Sein Gedanke war, junge Menschen zu fördern, damit sie sehen: Leistung soll sich lohnen, um für sich und für die Gemeinschaft etwas zu erreichen. So zeichnet die Stiftung nicht nur jedes Jahr Bremens beste Abiturienten und Azubis aus, sondern ebenso gemeinnützige Projekte und Vereine.