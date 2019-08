Die Discounter liefern sich untereinander nun auch einen Preiskampf an der SB-Brötchentheke. Der Handwerksbäcker um die Ecke versucht dagegen, seine Preise über die Qualität zu rechtfertigen. (SCHWIEGERSHAUSEN)

Es sind Preise, bei denen sich der Verbraucher fragt, wie die Discounter dabei noch Geld verdienen können: Vergangene Woche verkaufte Netto fünf krosse Weizenbrötchen für 50 statt für 75 Cent. Aldi Nord reiht sich diese Woche ein: Ein Brötchen kostet nun zwölf statt 15 Cent. Und vergangene Woche gab es bei Lidl fünf Weltmeisterbrötchen für einen Euro.

Regulär liegt der Preis bei 29 Cent pro Stück. Die Discounter tragen ihren Kampf um den Kunden also in der SB-Backzone aus – und das zu Preisen, bei denen der Handwerksbäcker um die Ecke längst nicht mehr mitkommt. Dietmar Baalk aus Verden, der mit seinen Geschäften in Bremen und umzu vertreten ist, ist Landesinnungsmeister des Bäckereiinnungsverbands Niedersachsen und Bremen. Er erklärt, warum die Discounter nun auch an der SB-Backtheke angreifen: „Zum Bäcker gehen die Verbraucher drei oder vier Male in der Woche.

Zum Einkaufen im Supermarkt gehen sie aber im Schnitt nur ein oder zwei Male. Über Brot und Brötchen versuchen die Discounter also, die Kundenfrequenz zu erhöhen – in der Hoffnung, dass sie dann noch andere Artikel kaufen.“ Denn Baalk kann sich nicht vorstellen, dass solche Angebote kostendeckend sind. „Solange die Kunden neben den Brötchen aber auch noch andere Artikel kaufen, rechnet sich das für die Discounter unterm Strich am Ende“, so Baalk.

Mehr als 30 frische Brot- und Backartikel bei Aldi Nord

Zwölf Cent für ein Brötchen seien kostendeckend, wie ein Sprecher von Aldi Nord sagt: „Wir handeln Backwaren in bundesweit mehr als 2300 Märkten. Bedingt durch die großen Einkaufsmengen können wir die Preise niedrig halten.“ Daher haben in den Filialen von Aldi Nord die Backautomaten ausgedient, die es früher gab. Waren es bei den Automaten früher nicht mehr als 20 Artikel, verkauft Aldi Nord nun mehr als 30 Artikel.

Wo die losen Backwaren hergestellt werden, sagte Aldi Nord nicht konkret und verwies bei allen verpackten Backwaren auf die Lieferanten, die auf der Verpackung angegeben sind. Lidl teilte dagegen dem WESER-KURIER mit, dass die mehr als 30 Produkte hauptsächlich aus Deutschland stammen, ansonsten aus Frankreich und weiteren EU-Ländern. 80 Prozent davon würden bei Lidl schonend vorgebacken und anschließend tiefgekühlt in die rund 3200 Filialen geliefert, wo sie in den Ofen kämen. Bei einem Teil der Aldi-Produkte sei es ähnlich, einige Teiglinge würden allerdings schon auf dem Transportweg aufgetaut und zeitnah in den Filialen aufgebacken.

Möglichst wenig Überschuss Richtung Feierabend

Aufgrund der Erfahrungswerte von Verkaufszahlen versucht Aldi außerdem, Richtung Feierabend überschüssige Restware zu minimieren. Ansonsten werde Brot vom Vortag für 50 Cent verkauft und auch vor Ort an gemeinnützige Organisationen wie die Tafeln gespendet. Auch Lidl arbeitet mit den Tafeln zusammen. Für Netto reichte die Zeit leider nicht aus, um die Anfrage vom WESER-KURIER vom Montagvormittag beantworten zu können.

Gleichzeitig essen die Deutschen weniger Brot. Knapp 1,7 Millionen Tonnen Brot kauften sie im vergangenen Jahr. Das sind 1,8 Prozent weniger als noch 2017. Pro Haushalt waren das 56,5 Kilogramm pro Jahr. Bremens Innungsmeister Peter Büser begründete das vor Kurzem: „Am Abend essen immer mehr Leute nochmals warm, statt sich ein Brot zu machen.“ Auch die Zahl der Betriebe ist gesunken. Waren es bundesweit im Jahr 2011 noch mehr als 14.000, lag die Zahl 2018 noch bei knapp 11.000.

„Kein Bäcker kann Kunden vom Discounter abwerben“

Jan Loleit, Geschäftsführer des Landesinnungsverbands der Bäcker in Niedersachsen und Bremen, sagt über diese Preis-Auswüchse: "Unsere Mitglieder können und dürfen sich nicht an so einem Preiskampf beteiligen, wenn bei ihnen ein normales Brötchen eher um die 30 Cent kostet. Manche meinen aber leider, sie müssten sich da beteiligen." So weist Loleit klar darauf hin, dass es sich hier um unterschiedliche Zielgruppen handele: "Kein Bäcker kann Kunden von einem Discounter für sich gewinnen. Die wollen bei Lidl & Co günstig einkaufen. Es sind klar unterschiedliche Kundengruppen."

Was die SB-Backshops in größeren Supermärkten angeht, dazu sagt Landesinnungsmeister Baalk: „Diesen Wettbewerb müssen wir annehmen, indem wir mit guten Produkten überzeugen. Wir Bäcker müssen schauen, dass die Kunden uns als Marke wahrnehmen.“ Denn wenn der Kunde bei den Bäckern nur eine Beliebigkeit ausmache, dann werde es schwierig, im Wettbewerb zu bestehen. Der Preiskampf geht nicht spurlos an den Bäckern vorbei. Die Achimer Stadtbäckerei, bekannt als Bäcker Garde, will nun – wie mitgeteilt – versuchen, sich aus der Insolvenz heraus besser aufzustellen. Nach 2013 ist es für die Firma bereits die zweite Zahlungsunfähigkeit.

Zur Sache

Was ein gutes Brötchen ausmacht

Jedes Jahr testet die Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft, kurz DLG, neben anderen Lebensmitteln auch Brot. Was demnach ein gutes Brötchen ausmacht: Die Bräunung darf nicht zu hell sein und die Seitenflächen eingefallen. Die Kruste darf weder blasig noch glanzlos sein. Die krosse Kruste müsse man hören und auch fühlen können. Die Prüfer testen durch Zerdrücken, ob die Kruste zartsplittrig genug ist. Innen darf es keine ungleichmäßige Lockerung oder untypische Hohlräumen geben. Im Mund darf beim Kauen kein ballendes Gefühl entstehen. Das Brötchen sollte weder dumpf noch fremd riechen und auch nicht zu wenig aromatisch, muffig oder teigig schmecken.