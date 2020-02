In Nordenham fertigt Premium Aerotec sogenannte Seitenschalen für Flugzeuge. (Premium Aerotec)

Bei Premium Aerotec sollen in den nächsten Jahren rund 1450 Arbeitsplätze wegfallen. Das bestätigte das Unternehmen am Mittwoch auf Nachfrage. Auch Bremen und die Region dürften davon betroffen sein. Allein an den drei Standorten in der Hansestadt, Varel und Nordenham beschäftigt die Airbus-Tochter rund 4700 Mitarbeiter. Insgesamt hat Premium Aerotec knapp 8000 Beschäftigte.

Dieser Schritt sei notwendig, weil es Überkapazitäten gebe, sagte eine Sprecherin des Unternehmens. Zudem sei das Geschäft von Airbus abhängig. So hatte der Flugzeugbauer zuletzt seine Produktionsraten angepasst und beispielsweise vor einem Jahr das Aus für den Riesenflieger A380 verkündet. Hierfür hat Premium Aerotec bislang in Augsburg Teile gefertigt.

Premium Aerotec als der Zulieferer für die Luftfahrtindustrie müsse sich daher neu aufstellen. Das solle durch den Abbau von Leiharbeitskräften, die natürliche Mitarbeiterfluktuationen sowie Verrentung und Altersteilzeit aufgefangen werden. „Wir gehen aktuell davon aus, dass rund 550 Stammmitarbeiter über alle Standorte abgebaut werden“, sagte die Sprecherin. „Ziel ist es, diesen Personalabbau sozial verträglich zu gestalten.“ Um das Unternehmen vor weitere negative Effekten zu bewahren, müssten bis 2023 mehr als 400 Millionen Euro eingespart werden.

Die Betriebsräte machten am Mittwoch deutlich, dass sie diesen Sparkurs ablehnen. „Es geht vorwiegend um Gewinnmaximierung zulasten der Beschäftigten“, schreiben sie in einem Flugblatt an ihre Kollegen, das dem WESER-KURIER vorliegt. Nach ihren Angaben sieht das Sparprogramm des Konzerns auch vor, an den Standorten Bremen, Varel, Nordenham und Augsburg mehr Arbeit an Fremdfirmen zu vergeben. Außerdem sei die Rede davon, Schichtzuschläge abzuschaffen. Katharina Volk von der IG Metall Küste nannte das Programm einen „Frontalangriff gegen die Beschäftigten“.

In Bremen arbeiten nach Unternehmensangaben etwa 500 Beschäftigte für Premium Aerotec. Hier befindet sich auch das firmeninterne Kompetenzzentrum für Blech- und Thermoplastteile. Die Mitarbeiter fertigen Einzelteile für die die gesamte Airbus-Familie sowie für den Militärtransporter A400M und den Eurofighter-Kampfjet.