Die meisten Kunden, mit denen AAS-Vorstand Gregor Bremer zu tun hat, möchten anonym bleiben. Der Großteil sind Unternehmer aus der Region. (Christina Kuhaupt)

Der Eingang zur Welt der Privatjets liegt in einer Sackgasse. Ein unauffälliger Bürokomplex in der Hannah-Kunath-Straße direkt neben dem Bremer Flughafen, eine verglaste Front, Parkplätze trennen Gebäude und Straße voneinander. Nichts sagt: Hier wird es teuer und exklusiv. Doch genau das ist es: Das Unternehmen Atlas Air Service (AAS) verkauft und vermietet Privatjets.

Understatement, das wird bei einem Besuch bei AAS schnell klar, gehört zum Geschäftsprinzip. Anstatt von Privat- spricht man hier lieber von Businessjets. Nichts soll an irgendwelche Promis erinnern, die die kleinen, aber teuren Flugzeuge als Statussymbol nutzen, nichts an Neureiche, für die die Flieger Spielzeuge zum Protzen sind. Die Zielgruppe von AAS sind Geschäftsreisende.

Aus der Binse „Zeit ist Geld“ hat das Unternehmen ein Geschäftsmodell gemacht. „Bei Businessjets geht es nicht um Glamour, sondern um Zeit“, sagt Gregor Bremer, AAS-Vorstand. Der 53-Jährige rechnet vor: Wer einen Stundenlohn von 4000 Euro habe, der müsse seine Zeit auch sinnvoll einsetzen – etwa indem er im Flieger konzentriert arbeiten könne und am Flughafen nicht unnötig warten müsse.

Mit dem Privatflieger sei das möglich. Denn hier kann der Passagier Ziel und Abflugzeit selbst bestimmen. Meist reicht es, wenn die Reisenden 15 Minuten vor Abflug bei AAS in der Airport-Stadt eintreffen. Dort können sie direkt ins Flugzeug einsteigen, das Firmengelände ist mit der Rollbahn des Flughafens verbunden. Sollte die Reise in ein Land gehen, das nicht Teil des Schengen-Raumes ist, etwa Großbritannien, müssen sich die Passagiere trotz aller Exklusivität ausweisen. Immerhin: Dafür kommt die Bundespolizei extra zum Flugzeug auf das AAS-Gelände.

Bis zu 4500 Euro für eine Flugstunde

80 Prozent der Kunden von AAS sind mittelständische Unternehmer aus der Region. Namen nennt Atlas Air Service natürlich nicht. Es gehe ja ums Fliegen, nicht ums Protzen. Meist seien es die Kunden, die nicht wollten, dass ihr Name bekannt wird, sagt Bremer. Nur eine Handvoll habe etwa das Unternehmenslogo an der eigenen Maschine. Viele andere hätten Angst vor Neid und Missgunst.

Denn klar ist auch: So ein Flug im Privatjet ist nicht günstig. Je nach Flugzeugtyp kostet eine Flugstunde zwischen 2300 und 4500 Euro. Hinzu kommen Gebühren, wie beispielsweise für die Landung am Flughafen. Je nach Ziel sind die unterschiedlich hoch und können sich schnell auf mehrere Tausend Euro belaufen.

Die Vermietung von Flugzeugen ist aber nur ein Standbein des Unternehmens, das vor mehr als 40 Jahren gegründet wurde. Mittlerweile verkauft AAS auch exklusiv die Privatjets des brasilianischen Flugzeugbauers Embraer im deutschsprachigen Raum. Hochglanzbroschüren zeigen, was der Kunde für sein Geld bekommt: drehbare Ledersessel, eine kleine Küche, ein privates Unterhaltungssystem und WLAN. Das hat natürlich alles seinen Preis. Zehn Millionen US-Dollar kostet etwa eine Phenom 300 mit Platz für etwa sieben Passagiere ab Werk. Die größeren Modelle aus der Legacy-Reihe kosten leicht das Doppelte.

Keine Impulskäufer

„Unsere Kunden sind daher in der Regel keine Impulskäufer“, sagt Bremer. Sie beschäftigten sich sehr lange mit der Fliegerei, bevor sie einen Jet kauften. Dementsprechend wenig Flugzeuge verkauft AAS jährlich. „Wir sind extrem konjunkturabhängig. Wenn es zehn im Jahr sind, ist das gut“, sagt der Geschäftsführer. Momentan komme man auf diese Zahl. Es gab aber auch Jahre, da sei das anders gewesen. Nach den Anschlägen vom 11. September etwa oder während der Finanzkrise ab dem Jahr 2008.

„Da ging gar nichts mehr.“ Auch die Privatjets anderer Marken, wie etwa Cessna oder Gulfstream, liegen in einem ähnlichen Preissegment. Daher entscheiden sich auch viele Besitzer dafür, ihre Flieger zu vermieten, wenn sie sie selbst nicht brauchen. Und auch hier kommt die Firma AAS ins Spiel, die auch Standorte in Ganderkesee, Paderborn und Augsburg hat. Das Unternehmen managt die Flieger seiner Kunden und verleiht sie an Passagiere, die keinen eigenen Privatflieger haben. So können Flugzeugbesitzer einen Teil der Kosten wieder reinholen. Denn erst wenn ein Flugzeug etwa 300 Stunden im Jahr fliege, lasse es sich wirtschaftlich betreiben, sagt Bremer.

Die notwendigen Reparaturen und die Wartung übernimmt AAS auch. Dafür arbeiten insgesamt 240 Leute in ganz Deutschland für das Unternehmen – viele von ihnen sind hochausgebildete Spezialisten. Denn Techniker müssen erst eine Lizenz für einen bestimmten Flugzeugtyp machen, ehe sie ihn warten und reparieren dürfen. Und die kostet Geld: Zwischen 100 000 und 400 000 Dollar Ausbildungskosten steckten in den meisten Mitarbeitern, je nach Alter und Berufserfahrung. Die Welt der Privatjets, sie ist eben teuer – nicht nur für die Passagiere.