Bei Stahlbau-Nord sollen bis zu drei Fregatten vom Typ MEKO produziert werden. (Christian Eckardt)

Bei dem zur Rönner-Gruppe gehörenden Unternehmen Stahlbau-Nord in Bremerhaven läuft die Produktion der ägyptischen Fregatten – im Unterauftrag von Thyssen-Krupp Marine Systems – auf Hochtouren. Regelmäßig liefert derzeit der Schwimmkran „BHV Athlet“ von BVT Chartering & Logistics, ebenfalls ein Unternehmen der Rönner-Gruppe, vorgefertigte Stahlsektionen in Bremerhaven an. Diese wurden zuvor in der großen Schiffbauhalle von Stahlbau-Nord in Bremen-Aumund, auf dem Gelände der ehemaligen Vulkan-Werft, vorgefertigt und gelangen dann auf dem Seeweg in die Unterweserstadt.

Weltweit rund 60 MEKO-Fregatten

Bei Stahlbau-Nord sollen bis zu drei Fregatten vom Typ MEKO im Unterauftrag der Kieler Werft bis zum Jahr 2024 produziert werden – zum Stückpreis von rund 500 Millionen Euro. Zusammengebaut werden die einzelnen Stahlsektionen in der großen, 180 Meter langen Lunehalle im südlichen Fischereihafen in Bremerhaven. Diese wurde vor rund zehn Jahren von Weserwind für die Produktion von großen Tripoden – stählerne Gründungsfundamente für Offshore-Windkraftanlagen – errichtet.

Die in Bremerhaven angelieferten Schiffssektionen werden dann vom Schwimmkran auf der inzwischen abgesperrten Laboradorpier auf so genannte SPMT (Self-Propelled Modular Transporter) abgesetzt und in die Produktionshalle verbracht. Dort erfolgt hinter verschlossen Türen die Komplettierung der einzelnen Sektionen.

Lieferung unterwegs: Der Schwimmkran „BHV Athlet“ von BVT Chartering & Logistics bringt vorgefertigte Stahlsektionen nach Bremerhaven zur Produktion. Die drei Fregatten für das ägyptische Militär sollen jeweils 500 Millionen Euro kosten und bis 2024 fertig gebaut sein. (Christian Eckardt)

Waffensysteme, Elektronik und Baugröße nach Wahl

In Bremerhaven sollen in den nächsten vier Jahren nun drei rund 120 Meter lange und 29 Knoten schnelle Fregatten des Typs MEKO A200 (MEKO steht für Mehrzweck-Kombination) für die ägyptische Marine produziert werden. Das Design dieser Fregatten wurde bereits in den 1980er-Jahren von Blohm+Voss entwickelt. Dabei kann sich jeder potenzielle Kunde eine an seine Bedürfnisse angepasste Mischung aus Waffensystemen, Elektronik und Baugröße bei diesem Schiffstyp auswählen. Weltweit sind rund 60 unterschiedliche MEKO-Fregatten im Einsatz. Inwieweit Stahlbau-Nord dann auch an der späteren Ausrüstung der Fregatten beteiligt ist, ist derzeit nicht bekannt. Von dem Bremerhavener Unternehmen gibt es zu dem aktuellen Auftrag keine Auskünfte. Auch liegen bislang noch keine Informationen vor, wie die Fregatten nach Produktionsende im Fischereihafen dann zu Wasser gelassen werden sollen.

Wie die zuständige Fischereihafen-Betriebsgesellschaft mbH (FBG) jetzt mitteilte, wird die vor der Lunehalle befindliche Labradorstraße im südlichen Bremerhavener Fischereihafen aufgrund der Produktionstätigkeiten von Stahlbau-Nord bis mindestens Ende 2022 komplett gesperrt. Die FBG rechnet jedoch nicht mit gravierenden Auswirkungen auf den Straßenverkehr im Fischereihafen, da diese Straße nicht zwingend für den Durchgangsverkehr erforderlich ist. Auch zu Zeiten von Weserwind musste die Labradorstraße häufiger gesperrt werden, als in der Halle noch Stahlfundamente für die Offshore-Windkraftindustrie produziert wurden.

Die vor mehr als 30 Jahren in Bremerhaven gegründete Rönner-Gruppe besteht aus zwölf selbständig und eigenverantwortlich arbeitenden Unternehmen an unterschiedlichen Standorten in Deutschland. Insgesamt arbeiten mehr als 1000 Beschäftigte in der Unternehmensgruppe, wobei sich der überwiegende Anteil der Arbeitsplätze bei den Rönner-Firmen in Bremen und Bremerhaven befinden.

Die familiengeführte Rönner-Gruppe hat sich in den vergangenen Jahren einen sehr guten Ruf im Stahl- und Schiffbau erarbeitet, lieferte diese doch schon mehrfach komplette Rümpfe für Neubaujachten aber auch Sektionen für Schiffsverlängerungen ab.

Ein großes Renommee erwarb das Unternehmen unter anderem mit dem Neubau des Ro/Ro-Schiffes „Kugelbake“ sowie der Drei-Mast-Bark „Alexander von Humboldt II“. Seit dem letzten Jahr ist die Rönner Gruppe nach dem Ausstieg der Petram-Familie alleiniger Gesellschafter von Bredo-Dry-Docks mit rund 400 Mitarbeitern und den Partnerfirmen MWB Marine Services, German Ship Repair und MWB Power.

Bredo Dry Docks managt dabei die Reparaturaktivitäten in den Schwimmdocks im Kaiserhafen und Fischereihafen in Bremerhaven sowie bei der Mützelfeldwerft im Amerikahafen in Cuxhaven.