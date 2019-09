Das Ansgari-Haus mit den Mietern Appelrath-Cüpper und Spaces gehört nun einem neuen Eigentümer. (Christina Kuhaupt)

Das Ansgari-Haus in der Bremer Innenstadt hat mit der Investmentfirma La Française einen neuen Eigentümer. Das teilte der Verkäufer, der Hamburger Projektentwickler Quest Investment Partners, am Donnerstag mit. Erst vor zwei Jahren hatte Quest die Immobilie von der Allianz erworben, nachdem die Flächen lange Zeit leerstanden. „Das ist das Geschäft eines Projektentwicklers“, sagte die Sprecherin Stefanie Rother des Hamburger Unternehmens angesprochen auf den zügigen Weiterverkauf. In der Regel investiere Quest in die Aufwertung der Objekte und veräußere sie im Anschluss. Auch in diesem Fall hat Quest den Gebäudeteil am Ansagarikirchhof entkernt und mit einer neuen Fassade versehen.

Nun hat La Française Real Estate Partners International es übernommen. „Bremen ist nach unserer Einschätzung ein relevanter B-Standort in Deutschland, der sich positiv entwickelt", kommentierte der Geschäftsführer für Deutschland Jens Goettler die Entscheidung. Durchaus sei man nach dem Auftakt weiter auf der Suche nach Objekten in der Stadt – nicht nur im Büro- und Geschäftsbereich, sondern auch im Feld Logistikimmobilien. "Dafür ist Bremen prädestiniert." Bremen habe mit einer attraktiven Innenstadt überzeugt, die viele und immer mehr Touristen anziehe. "Die florierende Hafentätigkeit zieht Unternehmen wie Menschen aus dem In- und Ausland an, was die lokale Wirtschaft fördert und die Nachfrage nach Büroflächen und Dienstleistungen steigert."

5600 Quadratmeter Fläche

Sein Unternehmen bietet Kunden aus Europa und Asien Investmentmanagement im Immobiliensegment an und hat Büros in London, Frankfurt und Seoul. Über den Kaufpreis haben La Française und Quest Stillschweigen vereinbart. Es soll sich dem Vernehmen nach aber um einen zweistelligen Millionenbetrag handeln. Um Mieter muss sich der Käufer La Française nicht mehr kümmern. Die Kölner Damenmodekette Appelrath-Cüpper ist einer von ihnen und hat an diesem Donnerstag sein Geschäft eröffnet. Größter Mieter des Hauses ist neben Appelrath-Cüpper auf 2400 Quadratmetern Verkaufsfläche zudem der Co-Working-Anbieter Spaces mit 3200 Quadratmetern auf fünf Etagen.

Mehr zum Thema Kölner Modekette Appelrath-Cüpper öffnet Geschäft in Bremer Innenstadt Appelrath-Cüpper zieht in wenigen Wochen in das Ansgarihaus in Bremen ein und eröffnet damit einen ... mehr »

Die andere Hälfte des Geschäfts- und Bürohauses, das früher Bremer Carrée hieß, gehört dem Fonds Warburg-HIH Invest und ist unter anderem an die Modekette H&M und die Drogerie Rossmann vermietet. Projektentwickler Quest ist dagegen nun nicht mehr in Bremen engagiert. Zu den vier Gesellschaftern gehört der Hamburger Unternehmer Erck Rickmers mit seiner E.R. Capital Holding.