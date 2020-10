Den Greenports-Award für die Reederei mit der „Umweltfreundlichsten Flotte“ hat in diesem Jahr die Evergreen-Linie bekommen, deren Schiffe „Ever Lucky“ und „Ever Lifting“ im vergangenen Jahr insgesamt zehnmal die bremischen Häfen angelaufen hatten. Den Preis für das „Umweltfreundlichste Schiff“ bekam am Freitag die „Olympic Orion“ der Olympic Subsea ASA Reederei, die zwölfmal in den bremischen Häfen festmachte.

Grundlage für die Ermittlung der Gewinner ist der sogenannte Esi-Wert. Esi steht für Environmental Ship Index, ein Umweltindex, der dazu dient, Schiffe in einem standardisierten Verfahren nach ihren Emissionswerten einzustufen. Weltweit beteiligen sich inzwischen 57 Häfen an Esi als Steuerungsinstrument für individuelle Bonusprogramme. Die Greenports-Awards sind in diesem Jahr zum siebten Mal verliehen worden. Neben der öffentlichen Auszeichnung mit dem Award kompensiert Bremenports symbolisch die CO2-Emissionen für einen Anlauf des Gewinnerschiffs in den bremischen Häfen. Der Klimaschutzbeitrag wird für „Der Klimafonds“ verwendet, um Maßnahmen zur CO2-Reduktion in gemeinnützigen, sozialen und kulturellen Einrichtungen zu fördern.

Zudem gibt es seit 2012 ein Bonusprogramm für umweltfreundliche Schifffahrt: Umweltfreundliche Schiffe erhalten einen Rabatt auf die Hafengebühren. In Bremen und Bremerhaven hat sich der Anteil der Schiffe mit Esi-Wert seit 2012 nahezu vervierfacht. Während 2012 nur elf Prozent aller in den bremischen Häfen ankommenden Schiffe einen Esi-Wert hatten, waren es 2019 bereits 43 Prozent.

Der Esi wurde von einer Arbeitsgruppe der großen nordwesteuropäischen Häfen für die World Port Climate Initiative entwickelt, um die durch Schiffe verursachten Emissionen vergleichbar und bewertbar zu machen. Vom Grundsatz her werden Schiffe belohnt, die bezüglich ihrer Emissionen besser sind als gesetzlich normiert. Der Esi-Wert eines Schiffes kann von null bis 100 reichen: Null Punkte bekommt ein Schiff, wenn es den gesetzlichen Vorschriften genügt, 100 Punkte bekommt ein Schiff, wenn es keine Emissionen hat.

Bei der Evergreen Group stehen laut Bremenports Umweltschutz und Energiemanagement auf den Schiffen ganz oben auf der Agenda. Der Esi-Flottendurchschnitt lag bei 53,8 Punkten.

Die „Olympic Orion“ erzielte mit 71,1 Punkten den besten Wert seit Beginn der Verleihungen des Awards im Jahr 2013. Die „Olympic Orion“ ist ein 98,3 Meter langes Mehrzweck-Off-Shore-Schiff mit einem diesel-elektrischen Antrieb und einem geringen Treibstoffverbrauch. Die Reederei lege Wert auf ein Energie- und Umweltmanagement und den Einsatz der besten verfügbaren Techniken auf ihren Schiffen, so Bremenports.

„Wir wollen mit dem Award einen Beitrag für umweltverträgliche Schifffahrt leisten. Die Ergebnisse zeigen uns, dass die Reedereien daran arbeiten, ihre Schiffe mit neuen Technologien auszurüsten“, so Bremenports-Geschäftsführer Robert Howe. „Zugleich wird deutlich, dass es noch intensiver Anstrengung bedarf, um in der gebotenen Geschwindigkeit das Ziel eines klimaneutralen Seetransports zu erreichen.“