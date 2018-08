Die Luneplate bietet auch für Wasserbüffel einen Lebensraum. (Bernd Langer)

Bremerhaven. Entsteht ein neuer Terminal, dann wird viel Fläche benötigt. Unabhängig davon, dass in solchen Fällen wirtschaftliche Interessen mehr wiegen als schützenswerte Natur, sorgt ein Bau eines Terminals selber indirekt oftmals an anderer Stelle für eine Naturfläche ganz besonderer Art – etwa auf der Luneplate in Bremerhaven: Das Areal dient seit 20 Jahren als gesetzlich vorgeschriebenes zentrales Ausgleichsgebiet für Hafenbaumaßnahmen wie etwa dem Containerteminal 4 in der Seestadt. Zusammen mit den vorgelagerten Außendeichs- und Wattflächen im Mündungstrichter der Weser bildet die Luneplate inzwischen ein mehr als 1000 Hektar großes Naturschutzgebiet. Und genau dieses einzigartige Naturschutzgebiet kann am Sonntag, 19. August, mit dem Fahrrad erkundet werden.

Die Hafenmanagementgesellschaft Bremenports lädt dann in den Süden Bremerhavens zum „2. Fahrradtag auf der Luneplate“ ein, um zwischen 12 und 17 Uhr einmal Wasserbüffel, Säbelschnäbler und ein Sturmflutsperrwerk aus nächster Nähe betrachten zu können. Wo früher intensiv Landwirtschaft betrieben wurde, sind heute feuchtes Marschgrünland, Wattflächen und Tidepolder zu finden. Am „2. Fahrradtag“ ist der zentrale Anlaufpunkt die Alte Hofstelle. Hier finden die Gäste das Festzelt mit Imbiss- und Getränkeständen. Außerdem gibt es unter anderem Biologen und Landschaftsplaner, die an weiteren Stationen Antworten auf Fragen geben – etwa "Warum ist die Luneplate ein so bedeutender Lebensraum für zahlreiche seltene Vogelarten?" An Station 3 wird erklärt, wie das Sturmflutsperrwerk funktioniert.

Besuchern wird die Anreise mit dem Fahrrad empfohlen. Alternativ kann ein Shuttle-Bus genutzt werden, der am Parkplatz Hornbach am Seeborg 6 startet. Die Linie 1 fährt vom Parkplatz Hornbach (Seeborg 6) im Gewerbegebiet „Bohmsiel“ zur Deichplattform am ehemaligen Lunesiel.