Jan Metzger steht Radio Bremen als Intendant nicht für eine dritte Amtszeit zur Verfügung. (WAGNER/DPA)

Deutschlands kleinste ARD-Sendeanstalt muss sich einen neuen Intendanten suchen. Der amtierende Intendant Jan Metzger hat der Findungskommission des Rundfunkrats von Radio Bremen auf ihrer ersten Sitzung darüber informiert, dass er nicht für eine dritte Amtszeit kandidiert. Metzger ist seit dem 1. August 2009 Intendant von Radio Bremen. Seine gegenwärtige, zweite Amtszeit endet am 31. Juli 2019. Die Aufgabe der Findungskommission ist es nach dem Radio-Bremen-Gesetz, die Wiederwahl beziehungsweise Neuwahl eines neuen Intendanten oder einer Intendantin vorzubereiten.



Metzger begründete seine Entscheidung: „Ich bin jetzt fast ein Jahrzehnt lang in diesem hochintensiven, sehr interessanten Amt – das bleibt nicht in den Kleidern hängen. Wie viele, die auf die Mitte 60 zugehen, stelle ich mir die Frage, wie viel Zeit mir noch bleibt und wofür ich sie nutzen will. Nach 35 Jahren Arbeit im öffentlich-rechtlichen Rundfunk möchte ich mich jetzt gerne anderen Dingen zuwenden.“ Metzger, der im Januar 63 Jahre alt wird, dankte den Gremien und allen Mitarbeitern für die ausgezeichnete Zusammenarbeit: „Es war und es ist eine große Freude, mit ihnen zusammen für diesen wunderbaren Sender zu arbeiten.“

Bevor Metzger Intendant von Radio Bremen wurde, arbeitete er viele Jahre für den Hessischen Rundfunk in verschiedenen Positionen. 2006 wechselte er zum ZDF, wo er erst stellvertretender Leiter des Heute-Journals wurde und dann der Leiter.

In einem gemeinsamen Statement drückten der Vorsitzende des Rundfunkrats, Klaus Sondergeld, und der Vorsitzende des Verwaltungsrats, Thomas von der Vring, ihr großes Bedauern über die Entscheidung Metzgers aus und dankten ihm für seine erfolgreiche Arbeit: „Jan Metzger hat Radio Bremen wirtschaftlich und organisatorisch auf ein festes Fundament gestellt und gute Perspektiven für die Zukunft eröffnet. Radio Bremen ist aus dem Alltag der Menschen in Bremen, Bremerhaven und der Region nicht wegzudenken. Der Sender ist zu einer kleinen, aber feinen Kreativzentrale des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in Deutschland geworden.“ Für Radio Bremen bedeute das einen großen Verlust.

Nun muss die Findungskommission die Position des Intendanten öffentlich ausschreiben. Die Kommission wird vom Rundfunkratsvorsitzenden Klaus Sondergeld angeführt und besteht aus neun Mitgliedern: sechs aus dem Rundfunkrat und drei aus dem Verwaltungsrat. Die Kommission wurde am 7. Juni auf der Sitzung des Rundfunkrats gewählt. Diverse Mitglieder des Rats gingen damals davon aus, dass Metzger weitermacht, weshalb sie die Wahl der Findungskommission eher nur als eine Formalie sahen, die laut Radio-Bremen-Gesetz vorgeschrieben ist. Die Kommission hat am Donnerstag ihre Arbeit aufgenommen und wartet nun auf Bewerbungen.