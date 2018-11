Geschäftsführer aus zwei Generationen: Johann Gottfried Stehnke (von links), Gottfried Stehnke und Christoph Zeidler. (Christian Kosak)

Im Büro der Geschäftsführung fällt der Blick auf die Ahnengalerie. Drei Porträts an der Wand und – tatsächlich – die drei Männer in Schwarz und Weiß heißen Johann Gottfried Stehnke. Denn im Bauunternehmen aus Osterholz-Scharmbeck gibt es seit genau 150 Jahren eine Tradition. Von ihr konnte der Gründer, Maurermeister Johann Gottfried Stehnke, damals noch nichts ahnen. Alle Nachfolger tragen seinen Namen. Die Geschäfte führt heute sein Ur­ur­großenkel: Johann Gottfried Stehnke.

Gerade sind dafür gute Zeiten. Die Branche läuft auf Hochtouren. „Wir können diese Erholung ganz gut gebrauchen“, sagt Stehnke. Die Bauwirtschaft komme von einem ziemlich tiefen Niveau. Das zeige sich an der Umsatzrendite, die nun auf drei bis vier Prozent steige. Das sei „immer noch sehr moderat“ im Vergleich zu anderen Branchen.

Häuser und Kabelbau

In seinem Unternehmen lassen sich Schwankungen leichter nehmen, weil es drei Standbeine hat. Stehnke baut Straßen und Brücken, Wohnhäuser sowie Hallen, aber auch Rohr- und Kabelleitungen in der Tiefe. Relativ konstant kämen dabei Aufträge zum Ausbau oder der Erneuerung der Netze der Energieunternehmen. Stehnke ist oft für die EWE aus Oldenburg und dessen Bremer Tochtergesellschaft SWB im Einsatz. Hier ist derzeit ebenfalls besonders viel zu tun. Denn mit dem Breitbandausbau steht eine weitere Mammutaufgabe an, von der die Branche profitiert. Im Landkreis Osterholz gibt es für Stehnkes im Moment einen nächsten Glasfaserauftrag der EWE. „Da gibt es einen sehr großen Nachholbedarf in Deutschland beim Ausbau der digitalen Infrastruktur.“

Ob Straße oder Reihenhaus – die Konkurrenz spielt in der Industrie eine Rolle. „Es geht immer um den Preis. Alle Aufträge, die wir haben, sind wettbewerbsabhängig. Das wird sich auch nie ändern“, sagt der bisherige Seniorchef Gottfried Stehnke. Sein Name tanzt nur etwas aus der Reihe. Im vergangenen Jahr hat er sich aus dem Unternehmen zurückgezogen. Stolz ist er, dass es in der Geschichte seit 1868 keine betriebsbedingten Kündigungen gegeben habe. „Auch wenn es hier und da ein wenig eng wurde.“ Durch die Breite des Geschäfts hätten sich selbst in schwierigeren Zeiten Nischen gefunden.

Derzeit ist der Aufschwung dagegen überall zu spüren: Die niedrigen Zinsen beflügeln den Immobilienbau. Zudem sind die Jahre des harten Sparens des Bundes in Zeiten von Rekordsteuereinnahmen vorbei. Das ist für die Branche wichtig, denn der größte Auftraggeber für sie ist die öffentliche Hand. Der Bund habe erkannt, dass die Infrastruktur nun erneuert werden müsse, sagt Geschäftsführer Stehnke. In der Vergangenheit seien allerdings die Bauverwaltungen zurückgefahren worden, was bis heute Folgen habe. „Die Länder, die das umsetzen müssen, haben das Problem, dass sie nicht mehr ausreichend Personal haben, um das Geld tatsächlich auf die Straße zu bringen.“

Etwas zurückhaltender verhält sich nach seiner Einschätzung der Wirtschaftsbau. Unternehmen investierten derzeit weniger. Doch auch den Boom im Häuserbau relativiert der Geschäftsführer etwas. Die Preise seien gestiegen, ja, das liege aber auch an gestiegenen energetischen Anforderungen, höheren Materialkosten und angezogenen Löhnen nach dem jüngsten Tarifabschluss. Teilweise sei von einer „Explosion der Preise“ die Rede, von „Mondpreisen“, sagt Stehnke. „Dem muss man ganz klar widersprechen.“

Ab Juni 2019 wieder Platz für neue Aufträge

Obwohl es in der Branche brummt, seien die Auftragsbücher zudem nicht komplett gefüllt. „Es ist nicht so, dass die Kapazitäten der Bauwirtschaft nun total ausgelastet wären.“ Nur ein kurzfristiger Baubeginn in zwei oder drei Wochen sei aufgrund der Auslastung derzeit schwer. Die Geschwindigkeit ist bis auf wenige Großaufträge aber weiter hoch. Verträge über Jahre wie im Maschinenbau gebe es nicht. „Das geht bei uns nicht. Es gibt keine Aufträge für den Juni 2019. Das ist alles kurzfristig“, sagt Christoph Zeidler, der seit fünf Jahren ebenfalls Geschäftsführer im Haus ist.

Wie es in der Branche weitergeht? Zeidler blickt aufgrund des Investitionsbedarfs der Infrastruktur positiv in die Zukunft. „Da ist in den letzten Jahrzehnten einfach zu wenig gemacht worden.“ In diesem Jahr rechnet der Betrieb mit einem Umsatz von mehr als 45 Millionen Euro. Das sei eine gute Entwicklung. 400 Mitarbeiter, Facharbeiter im Hochbau, Maurer, Betonarbeiter, sind im Einsatz. Viele Mitarbeiter halten Stehnkes die Treue. Derzeit sind sieben Mitarbeiter länger als 40 Jahre im Betrieb und 28 länger als 25 Jahre.

Mehr zum Thema Geschäftsbericht: 150 Jahre Baufirma Stehnke „Der Kran muss sich drehen“ Die Baufirma Stehnke besteht seit 150 Jahren. Das Familienunternehmen ist erfolgreich. Die ... mehr »

Vorsichtiger ist Stehnke mit Blick auf die Bereiche, die von der Gesamtwirtschaft abhängig sind. Schließlich könne es sein, dass die positive Konjunktur schon bald zu Ende sei. Schon jetzt sei die Zahl der Baugenehmigungen wieder rückläufig. Derzeit gebe es im Bauhauptgewerbe in Deutschland rund 800 000 Beschäftigte. Im Bauboom nach der Einheit lag die Zahl schon mal bei 1,4 Millionen und fiel innerhalb von zehn Jahren auf 700 000, als das Auftragsvolumen zurückging. „Die Bauwirtschaft hat ganz harte Jahre hinter sich“, sagt der Geschäftsführer in fünfter Generation. Nun gerade stiegen aber auch die Ausbildungszahlen wieder. Das Bauunternehmen selbst hat zehn Azubis.

Die Digitalisierung macht dabei vor der Baustelle nicht halt. Längst haben die Kolonnen Tablets dabei. Aufträge gehen darauf ein, der Fortschritt der Arbeiten lässt sich mit dem Computer dokumentieren, Skizzen können auf die Unterlagen gezeichnet werden. „Der ganze Auftragsprozess ist im Grunde digitalisiert. Das spart uns wahnsinnig viel Zeit und Papier“, sagt Zeidler. Der Polier stehe eben nicht mehr mit den Plänen in der Hand auf der Baustelle. Statt einer Stechuhr erfassen Smartphones die Arbeitszeit.

Gemeinsam planen im 3-D-Modell

Außerdem hilft die digitale Vermessung eines Geländes schon jetzt, bevor Radlager, Raupen und Bagger ausrücken. Was die Branche derzeit beschäftigt, verbirgt sich hinter der Abkürzung BIM. Das steht für Building Information Modeling und meint, dass Architekten, Haustechniker, Klempner und Baufirmen alle gemeinsam an einem 3-D-Modell arbeiten. „Wir sind gerade in den Anfängen“, sagt Zeidler. Im angelsächsischen Raum sei die Entwicklung schon weiter. Stehnke verspricht sich davon in Zukunft ein effizienteres Bauen und weniger Fehler: „Der Vorteil ist, dass man nichts mehr vergessen kann.“ Wichtige Voraussetzung sei, dass der Plan für den Bau steht. Das sei heute in der Regel nicht der Fall. „In den allermeisten Fällen wird angefangen zubauen, und die Planung wird nebenbei fortgeschrieben.“

Christoph Zeidler hat nach Stationen in Berlin und Frankfurt Großkonzerne kennengelernt. Das Familienunternehmen, das Anfang Dezember seit 150 Jahren besteht, schätzt er wegen der schnellen Entscheidungswege. „Und man merkt, dass die Firma mit Herzensblut geführt wird; man merkt die langfristige Ausrichtung des Handelns und Tuns und die Verbundenheit zu den Mitarbeitern.“ Für Johann Gottfried Stehnke, seit 2006 in der Geschäftsführung, ist die Arbeit im Betrieb fast selbstverständlich. Da wachse man von frühster Kindheit an rein. Doch eine Verantwortung sei damit verbunden. Das Unternehmen mit Standorten in Bremen und Bremerhaven sei in der Region eng verwurzelt.

Auf den Fluren Wandfotos von Bauprojekten

Auf den Fluren des Gebäudes sind deshalb keine Kunstwerke zu sehen, sondern das Œu­v­re des Bauunternehmens. Da zeigt ein Foto im Eingangsbereich etwa eine Entlastungsstraße in Lilienthal. In Zukunft könnten an den Wänden Bilder von der Gartenstadt Werdersee hängen, vom Horner Mühlenviertel oder einer neuen Kreisstraße im Landkreis. Diese Projekte laufen derzeit. „Das ist das Schöne am Bauberuf“, findet Stehnke. „Die Gebäude oder Straßen, die man gebaut hat, die sind immer sichtbar.“