Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow hat Fehler in seinem Agieren gegen die Corona-Pandemie eingestanden. Als erster Ministerpräsident aller Bundesländer bringt er jetzt einen Total-Lockdown für die komplette deutsche Wirtschaft ins Spiel. (Martin Schutt / dpa)

Es klingt nach einer späten Einsicht. Noch Anfang Herbst hielt Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) einen Lockdown „für ausgeschlossen und auch nicht für zulässig“ angesichts steigender Coronazahlen. Am Freitag preschte er aber mit der Forderung hervor, die Wirtschaft in Deutschland in den Lockdown zu schicken. „Wir müssen jetzt einfach einmal komplett eine Pause machen“, sagte er MDR Aktuell. „Ich sehe keine Alternativen. Der Fehler, den wir in ganz Deutschland gemacht haben, war, dass wir den Dezember nicht genutzt haben, um tatsächlich auch die allgemeine Wirtschaft in eine Pause zu schicken.“

Diese Kritik führte der Ministerpräsident in der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ noch weiter aus: „Alles, was nicht lebensnotwendig ist oder systemisch nicht abgestellt werden kann, hätte vier Wochen lang angehalten werden müssen.“ Eine permanente Verlängerung der einzelnen Schritte, die aber insgesamt nicht zum Austrocknen des Virus führten, sei ein teurer und falscher Weg.

Die Last des Lockdown hätten bisher Gastronomen, Einzelhändler, Kulturschaffende und Kinder getragen. Der Linken-Politiker fügte hinzu, Ansteckungen mit dem Coronavirus gebe es vor allem im Privaten, wo das Vertrauen am Größten sei. Diesen Gefährdungsmoment habe er falsch eingeschätzt. So habe Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) den heftigen Anstieg der Infektionszahlen schon im Oktober vorausgesagt. „Die Kanzlerin hatte recht, und ich hatte unrecht“, sagte Ramelow, der in Osterholz-Scharmbeck geboren ist, rückblickend.

Einen solchen Vorstoß hat es so bisher von keinem Ministerpräsidenten in Deutschland gegeben. Die bremische Wirtschaft hält von dem Schritt überhaupt nichts. Der Hauptgeschäftsführer der Handelskammer Bremen, Matthias Fonger, sagt: „Viele Unternehmen haben ihre Mitarbeiter ja bereits im Homeoffice. Das alles herunterzufahren, wäre völlig unverhältnismäßig zu dem Nutzen, den man davon hat.“

Katastrophale Folgen eines Total-Lockdown

Zusätzlich hätten viele Betriebe ein Hygienekonzept. „Herr Ramelow hat es ja selbst gesagt, dass die meisten Ansteckungen im privaten Bereich stattfinden. Da ist ja auch der richtige Ansatz der Kanzlerin, diese dort zu minimieren.“ Gleichzeitig verwies Fonger auf die wesentlich höheren Coronazahlen in Thüringen als in Bremen. Die wirtschaftlichen Folgen eines Total-Lockdown seien „katastrophal“ und nicht vom Staat aufzufangen.

Der Hauptgeschäftsführer macht gleichzeitig auf die Initiative der bremischen Wirtschaft aufmerksam, sich am Impfzentrum zu beteiligen, um auf diese Weise daran mitzuarbeiten, die Coronazahlen in den kommenden Monaten in den Griff zu bekommen.

Dass ein Total-Lockdown für die komplette deutsche Wirtschaft erst gar nicht möglich ist, sagt der Präses der Bremer Handwerkskammer, Thomas Kurzke: „Wie soll das gehen? Die technischen Gewerke und auch die Gesundheitsberufe wie Optiker müssen doch auf bleiben – ebenso wie Bäcker oder Schlachter.“ Wenn irgendwo daheim die Heizung ausfällt, solle doch auch ein Installateur schnell den Fehler beheben.

Kurzke ist dankbar für jeden Tag, an dem die Geschäfte weiterhin geöffnet sind. Aus der Praxis vor Ort in Bremen weiß Kurzke von Baustellen, die man nur mit negativem Coronatest betreten darf. Er habe gerade von einem Handwerksbetrieb gehört, der nun seine Mitarbeiter regelmäßig auf Corona testen wolle. „Es wird also unglaublich viel seitens der Betriebe getan, wovon man in der Öffentlichkeit gar nicht so viel mitbekommt“, stellt der Besitzer eines Malerbetriebs in Bremen-Walle fest.

„Wir versuchen wirklich alles, um jeden Tag weiterarbeiten zu können.“ Einen totalen Lockdown halte er für eine Illusion. In Ländern wie Frankreich oder Spanien habe es diesen ja auch nicht gegeben. Kurzke erwähnt dazu eine Zahl: „Allein Bremens Handwerk macht jeden Monat einen Umsatz von 300 Millionen Euro. Das kann man ja schwer im Falle eines solchen Lockdown über Finanzhilfen kompensieren.“

Die Frage wäre zudem, was bei einem Total-Lockdown als systemrelevant eingeschätzt wird und was dieser finanziell bedeutet. Der derzeitige Lockdown kostet Deutschland jede Woche zwischen 3,5 und fünf Milliarden Euro. So schätzt es das arbeitgebernahe Institut der deutschen Wirtschaft in Köln (IW). Laut IW-Direktor Michael Hüther sei dies aber nur der Fall, wenn die Industrie diesen Lockdown im Vergleich zum Frühjahr 2020 besser übersteht: „Dafür müssen Grenzen offen bleiben, Wertschöpfungsketten und die Weltwirtschaft müssen die Gelegenheit bekommen, sich zu stabilisieren.“

Zur Sache

Einzelhandel schickt Brandbrief an Bundesfinanzminister

Der Einzelhandel hat in Briefen an Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) erneut auf eine drohende Pleitewelle in der Branche hingewiesen und schnellere, unbürokratische Corona-Hilfen des Staates gefordert. „Der Bundesfinanzminister kündigt vollmundig und ohne Unterlass Milliarden Staatshilfen an – ohne Wirkung für den Einzelhandel!“, heißt es in dem „Brandbrief“ des Handelsverbandes Deutschland mit Datum vom 7. Januar an Merkel.

Im Brief an Scholz heißt es: „Wir haben Sie und die Bundesregierung mehrfach auf die desaströse Lage des Einzelhandels im Lockdown aufmerksam gemacht und um kurzfristige notwendige Nachbesserung bei den Wirtschaftshilfen gebeten. Dies scheint alles ungehört zu verklingen. (...) Halten Sie Wort und sorgen Sie dafür, dass noch im Januar Unterstützungszahlungen im Einzelhandel ankommen!"

Der Hauptgeschäftsführer des Handelsverbandes Nord, Dierk Böckenholt, und Einzelhändler in ganz Norddeutschland schilderten die Situation als „dramatisch“. „Es ist fünf nach zwölf“, sagte Böckenholt. 2020 habe der Einzelhandel (ohne Lebensmittel) im Lockdown 36 Milliarden Euro Umsatzverluste erlitten. Wenn nicht im Februar Gelder flössen, „gehen bei vielen die Lichter aus“. Bis Ende Dezember seien nur 90 Millionen Euro Staatshilfen gezahlt worden – das sind rechnerisch 0,25 Prozent des Umsatzverlustes.