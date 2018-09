Nur ein Teil von Akka: Das Unternehmen testet beispielsweise die Software von Satelliten und unterstützt ebenso bei Betrieb und Wartung. (ESA)

Sie entwickeln, sie testen, und sie sind dabei auch noch Datenjongleure. Für die Akka Group kann das für die Straße sein, für die Schiene, für das Wasser, für die Luft oder sogar für das Weltall. Denn das Unternehmen ist in den Bereichen Automotive und Eisenbahn unterwegs, aber auch in der Luft- und der Raumfahrt – hier vor allem in der Satellitenbranche, beispielsweise für OHB oder auch Airbus Defence and Space. Der Sitz des Bremer Standorts am Flughafen ist da kein Zufall. Schließlich ist Airbus gleich nebenan. Im Jahr 2006 erhielt das Unternehmen von dort zum ersten Mal einen Auftrag für den Bereich Test und Integration. Damals waren es weniger als zehn Mitarbeiter. Inzwischen arbeiten hier mehr als 200 hoch qualifizierte Leute.

Gerade hat Akka für einen Kunden aus der zivilen Luftfahrt den gesamten Hydraulik-Bereich übernommen. Das bedeutet: Design, Entwicklung, Tests, Integration und die Zulassung. Der Chefingenieur am Bremer Akka-Standort, Reiner Oldewurtel, sagt: „Wir haben dieses Projekt aufgrund unserer internationalen Aufstellung bekommen, und es ist auch ein für den Wirtschafts- und Kompetenzstandort Bremen nicht unwichtiges Projekt.“

Zwar liegt der Schwerpunkt bei den Aufträgen in Bremen im Bereich Luft- und Raumfahrt, mit den Erkenntnissen kann aber auch die Automobilbranche etwas anfangen. Oldewurtel nennt als Beispiel aus der Vergangenheit einen Systemtest, bei dem eine Vielzahl an Daten anfallen: „Wir haben zusammen mit unseren Partnern Methoden zur Komprimierung und intelligenten Speicherung großer Datenmengen entwickelt. Sie erlauben es, über Algorithmen die Auswertung von Testfällen schnell zugänglich zu machen. Auch kann dadurch der Aufwand für benötigte Hardware drastisch reduziert werden.“

Test-Tool auch außerhalb der Luft- und Raumfahrt von Bedeutung

Das sei nicht nur für das Umfeld aus Luft- und Raumfahrt relevant. Ein derart hocheffizientes Test-Tool zur Datenerfassung und zur Datenanalyse sei auch in der Automobilbranche von Bedeutung. „Überall dort, wo es zu einem enormen Einsatz von Sensorik kommt – also alle Informationen von Sensoren. Diese Datenflut muss in Echtzeit beherrscht werden und Ergebnisse daraus in einen Kontext gebracht werden. Unsere Erfahrungen im Aerospace-Bereich helfen uns, auch dabei große Herausforderungen des Autonomen Fahrens zu lösen“, sagt der Chefingenieur.

Grundsätzlich bietet Akka seinen Kunden so etwas wie das „Rundum-sorglos-Paket“ an. Vom Auftraggeber erhalten die Akka-Ingenieure Arbeitspakete, um serienreife Systeme zu entwickeln. Oldewurtel erläutert das so: „Wir haben in Bremen Kompetenzen über den gesamten Entwicklungsprozess von Design über Integration, Testing bis zu Flight Test Support – hier vor allem Datenanalyse und Testreporting – versammelt.“ Dabei können sie Protokolle aus dem laufenden Flugbetrieb auf Fehlerquellen analysieren, was danach in den weiteren Entwicklungsprozess einfließt.

Der Standort am Bremer Flughafen ist einer von vielen in insgesamt 29 Ländern. Was Raumfahrtprojekte angeht, hat Akka weitere Kompetenzen am Standort Hamburg sowie am Bodensee und insgesamt auf dem französischen Markt, dort vor allem aber in Toulouse. Das Unternehmen testet beispielsweise die Software von Satelliten und unterstützt ebenso bei Betrieb und Wartung. Der Konzern hat seinen Stammsitz in Frankreich und beschäftigt weltweit 16 300 Mitarbeiter. 2017 hatte der Konzern einen Umsatz von 1,3 Milliarden Euro.

Luftfahrt als Wegweiser für autonomes Fahren

Vom Wissen aus der Luft- und Raumfahrt profitieren auch Automobilkunden, wenn es um Autonomes Fahren und Testen geht. Ingenieur Oldewurtel sagt: „Die Luftfahrt ist hier an dem einen oder anderen Punkt ja relativ fortgeschritten. Für beide Branchen auch relevant sind adaptierbare Lösungen für die Themen Vernetzung und Digitalisierung. Akka überträgt auch Lösungsansätze von Aerospace zu Schiffsbau, wo unsere Prozesse und Entwicklungsmethoden mittlerweile gute Anerkennung finden.“

Im Zusammenhang mit Wissenstransfer ist die Komplettübernahme im August des bisherigen Mercedes-Entwicklungsdienstleisters MB-Tech zu sehen. Die Franzosen hielten zuvor bereits zwei Drittel am Unternehmen. Während Elon Musk also einen Tesla ins All geschossen hat, könnte Technik aus dem All bei Akka für ein neues Automodell zum Einsatz kommen.