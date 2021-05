Im Frühjahr 2022 soll das Real-Gebäude Vahrer Straße mit seinem charakteristischen "Sheddach", auch Sägezahndach genannt, abgerissen werden. Mehr als 100 Beschäftigte verlieren ihre Arbeit. (Frank Thomas Koch)

Der Real-Markt in der Vahrer Straße wird nun doch schließen. Das haben die Beschäftigten am frühen Donnerstagnachmittag bei einer Betriebsversammlung erfahren. Ende März 2022 soll Schluss sein. Dabei hieß es noch vergangenen März, dass Edeka den Markt übernehmen wolle. Das will der Handelskonzern auch. Doch dazu soll das Gebäude abgerissen werden. Der Plan ist, dass nach einer Bauzeit von bis zu eineinhalb Jahren ein kleineres Edeka-Center entstehen soll. Mehr als 100 Beschäftigten in Vollzeit, Teilzeit und als Geringverdiener droht dort das Aus. Dabei wähnten sie sich im März noch in Sicherheit, als das Bundeskartellamt verkündete, dass Edeka neben dem Real Vahrer Straße auch die Real-Märkte in der Neustadt an der Duckwitzstraße und in Habenhausen übernehmen darf.

Eine Sprecherin von Edeka-Minden sagte dem WESER-KURIER: „Den Wegfall der Arbeitsplätze durch die Schließung des Marktes bedauern wir sehr. Uns ist bewusst, dass dies viele Mitarbeitende vor eine große Herausforderung stellt.“ Die betroffenen Beschäftigten könnten sich auf freie Stellen in den Edeka-Centern und Marktkauf-Standorten im Raum Bremen bewerben. Ihre Bewerbungen würden bevorzugt behandelt. Ob sie dort dann allerdings zu den gleichen Konditionen unter Berücksichtigung ihrer Berufsjahre eingestellt werden, sagte Edeka nicht.

„Edeka geht genauso wie im Weserpark vor“

Dem Verdi-Gewerkschaftssekretär Tobias Uelschen ist dieses Angebot ein Hohn: „Die Beschäftigten, die im vergangenen Pandemie-Jahr alles gegeben haben, werden nun quasi mit Füßen getreten. Edeka soll gefälligst die Real-Beschäftigten aus der Vahrer Straße bei anderen Edeka-Standorten parken, damit sie nach dem Neubau wieder in der Vahrer Straße arbeiten können.“ Durch den Neubau sei Edeka nicht verpflichtet, die bisher Beschäftigten zu übernehmen. Uelschen ist sauer: „So hat Edeka es ja auch mit den Beschäftigten im Weserpark gemacht, als der Real geschlossen und umgebaut wurde.“ Wie das zu dem „verantwortungsvollen Handeln mit Blick auf die Mitarbeiter und deren Familien“ passt, wie es Edeka auf seiner Internetseite propagiert, wollte das Unternehmen nicht kommentieren.

In der Vahrer Straße gebe es einige Mitarbeiter, die seit Jahrzehnten in dem Markt arbeiten. Für sie wird es laut Uelschen schwierig, woanders eine Tätigkeit zu finden: „Wenn sie nichts finden, könnte es am Ende dazu kommen, dass sie sich für den Neubau in der Vahrer Straße bewerben – und dann zu wesentlich schlechteren Konditionen arbeiten, womöglich nicht tarifgebunden.“ Auch mit Tariflohn würden viele Beschäftigte im Einzelhandel in der Altersarmut landen. Susanne Meister, die Betriebsratsvorsitzende vom Real Duckwitzstraße, sagte dem WESER-KURIER: „Wir werden uns in der kommenden Woche treffen, um über einen Interessensausgleich zu beraten.“

„Überdimensionierte Struktur“

Über die Entscheidung zum Gebäudeabriss hieß es von Edeka: „Nach eingehender Prüfung sind wir zu dem Ergebnis gekommen, dass die gesamte Immobilie des Marktes in ihrer jetzigen überdimensionierten Struktur nicht mehr wettbewerbsfähig und darüber hinaus die desolate Bausubstanz nicht mehr sanierungsfähig ist.“ In der Tat sind beispielsweise die Bodenfliesen seit mehr als 30 Jahren nicht ausgetauscht worden, damals hieß der Markt noch „Plaza“. Wer in der Vergangenheit am Wochenende die Ausweichkundentoilette nutzte, stieß auf Hinweisschilder, die vor Asbest warnten.

Das Areal hat eine Fläche von mehr als 55.000 Quadratmetern. Die Edeka-Sprecherin sagte: „Wir sehen für Areal nur die Möglichkeit, gemeinsam mit Verwaltung und Politik vor Ort einen neuen Nutzungsmix rund um einen modernen Lebensmittelverbrauchermarkt zu entwickeln.“ Bei anderen Real-Standorten, die schließen mussten, hat die russische SCP-Gruppe als Besitzer durchgespielt, ob beim Bau eines kleineren Marktes auch Platz für Wohnungen wäre.

Andreas Sponbiel, Sprecher der Bürgerinitiative Rennbahngelände, bedauert auch als Stammkunde das Aus für den Real-Markt Vahrer Straße: „Für die Entwicklung des Rennbahngeländes bedeutet das nun eine andere Situation. Aber das ist momentan absolut zweitrangig: Viel wichtiger ist es jetzt, dass die betroffenen Beschäftigten, die man als langjähriger Kunde über die Jahre kennt, woanders eine Arbeit finden.“ Was aus den Geschäften innerhalb des Gebäudekomplexes vom Real Vahrer Straße wird, konnte Edeka zum gegenwärtigen Zeitpunkt auch nicht sagen. „Hier hängen ebenso Beschäftigte und ihre Familien dran“, sagte Verdi-Vertreter Tobias Uelschen abschließend.

Zur Sache

Abwarten bei den Real-Märkten Stuhr und Ihlpohl

Für die Beschäftigten der Real-Märkt Stuhr und Ihlpohl heißt es weiter Abwarten – und vielleicht einen Bünting-Tee trinken. Denn das könnte womöglich ihr neuer Arbeitgeber werden. Aus der Branche ist zu hören, dass es Verhandlungen gibt über die neuen Standorte. So könnte aus Real irgendwann ein Famila-Markt werden. Diese Kette ist neben Combi Teil der ostfriesischen Bünting-Gruppe. Offiziell heißt es, dass das Unternehmen Interesse an 13 Real-Märkten hat. Die sollen sich im angestammten Geschäftsgebiet von Bünting befinden. Das ist zum einen das Weser-Ems-Gebiet bis zur Grenze nach Nordrhein-Westfalen sowie Schleswig-Holstein.