Erhielt am Donnerstag in Berlin den Medienpreis Mittelstand: Wirtschaftsredakteur Stefan Lakeband. (frei)

Preisgekrönter Wirtschaftsjournalismus vom WESER-KURIER: Stefan Lakeband, Redakteur im Wirtschaftsressort, ist mit dem Medienpreis Mittelstand ausgezeichnet worden. Lakeband erhielt den Preis am Donnerstag in Berlin für seinen Artikel „Der talentierte Mr. Martin“. Er schildert eine Betrugsmasche, bei der Kriminelle mit falschen Identitäten mittelständische Firmen in ganz Deutschland ausnehmen. Die Jury aus Medien- und Wirtschaftsvertretern kürte Lakebands Beitrag zum Gewinner in der Kategorie "Print Regional".

Der Medienpreis Mittelstand wird jährlich von den Wirtschaftsjunioren Deutschland vergeben. Die Auszeichnung gibt es seit dem Jahr 2003. Mit dem Preis werden Journalisten ausgezeichnet, "die mit ihren Print-, TV-, Hörfunk- und crossmedialen Beiträgen vom Mittelstand in Deutschland erzählen und somit auf dessen Potentiale, Herausforderungen, Sorgen und Wünsche aufmerksam machen", wie es von den Ausrichtern heißt.

Insgesamt ist der Wettbewerb mit Preisgeldern von 13.000 Euro dotiert. Unterstützt wird der Preis von der Versicherungsgruppe Signal Iduna, dem Sicherheitskonzern Securitas, der Commerzbank, der Krankenkasse IKK classic und der Oskar-Patzelt-Stiftung.