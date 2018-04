Ein Gruppenfoto zum 25-jährigen Dienstjubiläum mit OOCL-Container vor dem Bremer Rathaus. Auch die Vorstandsmitglieder aus Hongkong sind mit auf dem Foto sowie Niederlassungsleiter Jan Schmahl. (Christina Kuhaupt)

Bremen. Mit einem kleinen Festakt im Bremer Rathaus hat am Freitag die Reederei Orient Overseas Container Line aus Hongkong, kurz OOCL, das 25-jährige Bestehen ihres Büros in Deutschland gefeiert. Vor den 250 Mitarbeitern und Gästen sprach auch Wirtschaftssenator Martin Günthner (SPD) und überbrachte seine Glückwünsche. Der Senator gab den OOCL-Vorstandsmitgliedern Freddy Tung und Stephen Ng eine kleine Einführung in die Geschichte des Bremer Rathauses. Die Gäste aus Hongkong waren schwer beeindruckt von dem Unesco-Weltkulturerbe.

Wesentlich jünger ist der Deutschland-Sitz von OOCL in Bremen, doch es gibt nicht nur das zu feiern. Denn bevor sich die Reederei zu einem eigenen Büro in Deutschland entschloss, war vorher das Logistikunternehmen Karl Geuther der Agent von OOCL. Hans-Joachim Schnitger, einer der Geschäftsführer der Geuther-Gruppe und Präsident der Bremischen Hafenwirtschaftsvertretung, ist beim Festakt am Freitag unter den Gästen gewesen. Und 1993 wechselten 42 der insgesamt knapp 90 Mitarbeiter von Geuther in die neu gegründete Landesgesellschaft. 19 davon feiern in diesem Monat ebenso 25-jähriges Dienstjubiläum. "Ein besonderes Ereignis in dieser vielfach so schnelllebigen Welt", sagte Jan Schmahl, Leiter der OOCL-Niederlassung in Bremen. OOCL-Vorstandsmitglied Ng, der bereits mehr als 30 Jahre im Unternehmen ist, beglückwünschte die 19 Mitarbeiter im Rathaus ebenso und sagte mit erhobener Hand: "Willkommen im Club!" Denn jeder der Jubilare erhält als Dankeschön eine wertvolle Armbanduhr. Außerdem parkte vor dem Rathaus ein Lkw mit einem OOCL-Container, damit jeder Erinnerungsfotos machen konnte.

180 Mitarbeiter mit 19 Azubis

Inzwischen hat OOCL in Deutschland 180 Mitarbeiter, wovon 150 in Bremen arbeiten. Von hier wird die Region Nordeuropa geleitet mit eigenen Landesgesellschaften in Dänemark, Finnland, Polen und Schweden. Außerdem gehören zu den Mitarbeitern 19 Auszubildende. Wirtschaftssenator Günthner lobte dieses Engagement für die Ausbildung, das laut Niederlassungsleiter Schmahl auch in Zukunft so weitergehen soll. Das ist wohl auch nötig, denn OOCL-Vorstand Ng sagte im Rathaus: "Für uns ist Deutschland der wichtigste Markt." So werde sich für OOCL in Bremen nichts ändern, auch wenn die Reederei nun mehrheitlich zur chinesischen Cosco Shipping gehört. "Cosco hat eine Garantie abgegeben, dass OOCL eigenständig bleibt", sagte Ng.

Vergangenen Juli hatte Cosco umgerechnet 5,5 Milliarden Euro geboten, um OOCL zu übernehmen. OOCL betreibt 270 Schiffe, darunter sechs Mega-Containerschiffe der sogenannten G-Klasse, die jeweils bis zu 21 100 Standardcontainer fassen können. Eines davon ist die "OOCL Germany" mit 400 Metern Länge, die erst vergangenen Oktober in Wilhelmshaven festmachte.

Für jeden Mitarbeiter und Gast im Rathaus wartete für den Nachhauseweg ein Mini-Kuchen in Containerform. Doch vorher sollten sie dort noch dem Anlass entsprechend ausgiebig feiern.