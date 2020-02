Aus der "Zea Frontier" ist inzwischen die "UHL Frontier" geworden, nachdem sie verkauft wurde. Die Bremer Reederei Zeamarine hat Antrag auf Insolvenz gestellt. (Zeamarine)

Die Reederei Zeamarine des Bremer Investors Kurt Zech hat am Montagmittag vor dem Bremer Amtsgericht Insolvenz beantragt. Das geht aus den öffentlichen Bekanntmachungen des zuständigen Gerichts hervor. Von dem Insolvenzantrag betroffen sind die zwei Firmen Zeamarine Chartering und Zeamarine Bremen. Als vorläufiger Insolvenzverwalter wurde Tim Beyer von der europaweit vertretenen Kanzlei Schultze Braun bestellt. Die Anwaltssozietät ist spezialisiert auf Insolvenzberatung und Restrukturierung. Beyers Kanzleikollege Edgar Grönda fungierte bereits als Insolvenzverwalter bei der Insolvenz der Reederei Beluga von Niels Stolberg.

Bei der Insolvenz handelt es sich um ein Schuldenbereinigungsverfahren. Das bedeutet, dass das zuständige Gericht die Eröffnung des Insolvenzverfahrens vorerst ruhend gestellt hat, damit über eine Schuldenbereinigung entschieden werden kann. Sollten die Gläubiger hier nicht zu einer Einigung kommen, wird das Insolvenzverfahren eröffnet. Mit diesem Zwangsvergleich versucht das Gericht, zu einer Einigung zwischen den Parteien zu kommen. Nichtsdestotrotz handelt es sich hier im juristischen Sinne um ein Insolvenzverfahren.

Zeamarine entstand im Mai 2018 als Gemeinschaftsunternehmen zwischen Zeaborn und dem US-Unternehmen Intermarine. Dazu vereinbarten der US-amerikanische Fonds New Mountain Capital und Zechs Reederei, die Aktivitäten der Mehrzweckschiffe von Zeaborn Chartering, der Rickmers-Linie in Hamburg sowie Intermarine zusammenzuführen und eine der größten Multipurpose-Flotten der Welt zu schaffen. New Mountain Capital war zehn Jahre lang an der Firma beteiligt. Im April übernahm die Zeaborn-Gruppe die restlichen 25,1 Prozent an Zeamarine.

In den vergangenen Monaten hatte Zeamarine-Geschäftsführer Sven Lundehn versucht, das Unternehmen zu konsolidieren. Er hatte erst vergangenes Jahr den Posten übernommen. Von den einst 94 Mehrzweck-Schwergutschiffen mit Tragfähigkeiten zwischen 6300 und 30.000 Tonnen konnte Lundehn, der zuvor auch Beluga liquidiert hatte, 17 Schiffe an ihre ursprünglichen Besitzer zurückgeben. Außerdem hat Zeamarine das US-Geschäft abgegeben, das jetzt wieder unter dem ursprünglichen Namen Intermarine agiert.

Sollten man sich mit den Gläubigern nicht einig werden, die wahrscheinlich auf einen Teil ihrer Forderungen verzichten müssen, könnte es in spätestens drei Monaten zum Insolvenzverfahren kommen.