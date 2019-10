Initiiert hat den nun beschlossenen Antrag das Saarland. Bremen, Niedersachsen und Hamburg haben sich der Forderung im Vorfeld der Konferenz ebenfalls angeschlossen. (Julian Stratenschulte/DPA)

Auf ihrer Jahreskonferenz auf Schloss Elmau haben die Regierungschefs der Länder sich am Freitag auf einen Beschluss zur Hilfe der Stahlindustrie geeinigt. Im Papier fordern sie unter anderem, dass der Bund und die EU der Stahlbranche helfen, umweltfreundlicher zu produzieren. Bremen hatte sich dem vom Saarland initiierten Antrag wie auch Hamburg und Niedersachsen bereits zuvor angeschlossen. Bremens Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD) sagte am Freitag, der Beschluss sei ein „wichtiger Schritt zur Sicherung einer sozialen und klimafreundlichen deutschen Stahlproduktion“. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) sei jetzt gefordert, auf dieser Grundlage so schnell wie möglich die notwendigen Maßnahmen zu ergreifen.

Die Regierungschefs wollen neben der Hilfe für Investitionen aus Berlin und Brüssel zudem, dass die Importkontingente für Stahl in die EU überprüft werden. Außerdem wollen sie erreichen, dass es künftig an der Grenze für Stahleinfuhren eine CO2-Abgabe gibt. Diese Abgabe soll einen Ausgleich schaffen, weil der Emissionshandel die Kosten der Stahlhersteller in der EU derzeit belastet.

Die Branche kritisiert schon lange Zeit, dass es aufgrund des Zertifikatehandels keinen fairen Wettbewerb gibt, weil die Konkurrenz auch deshalb deutlich günstiger produzieren kann. Weltweit drücken die Überkapazitäten die Stahlpreise, während die Rohkosten gestiegen sind.

„Zukunftsfonds“ für Stahl

Bremens Bürgermeister Bovenschulte forderte bereits in der vergangenen Woche einen "nationalen Zukunftsfonds" für die Stahlindustrie, als bekannt wurde, dass Areclor-Mittal am Bremer Standort Kurzarbeit anmelden will. Dass nun vom Bundeswirtschaftsministerium schnell gehandelt wird, sei insbesondere für das Bremer Stahlwerk von großer Bedeutung. Bovenschulte will sich auch in der Bürgerschaft für eine Unterstützung für das Stahlwerk einsetzen, um mit den demokratischen Parteien gemeinsam Druck zu machen: "Als Senat stehen wir auch weiterhin fest an der Seite unserer Hütte.“